Винисиус Жуниор сравнялся с Кака по количеству голов в ЛЧ. Кто впереди?

Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор забил 30-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в домашнем матче 7-го тура против Монако.

Благодаря этому голу Винисиус по количеству забитых мячей в турнире догнал Кака, забившего свои 30 мячей выступая за Милан и Реал.

Только у одного представителя Бразилии больше в истории Лиги чемпионов – Неймар, в активе которого 43 гола за Барселону и ПСЖ.

Отметим также, что в топ-15 лучших бразильских бомбардиров входят также два экс-игрока донецкого Шахтера – Луис Адриано (21) и Виллиан (18).

Топ-15 лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов

43 – Неймар (Барселона, ПСЖ)

30 – Кака (Милан, Реал)

30 – Винисиус Жуниор (Реал)

27 – Ривалдо (Барселона, Милан, Олимпиакос)

26 – Родриго (Реал)

26 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Арсенал)

25 – Марио Жардел (Порту, Галатасарай)

24 – Джованне Элбер (Бавария, Лион)

22 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)

21 – Луис Адриано (Шахтер, спартак)

20 – Ромарио (ПСВ, Барселона)

18 – Виллиан (Шахтер, Челси)

18 – Жуниньо (Лион)

18 – Роналдиньо (Барселона, Милан)

17 – Халк (Порту, зенит)