  4. Винисиус Жуниор сравнялся с Кака по количеству голов в ЛЧ. Кто впереди?
Лига чемпионов
21 января 2026, 11:52
Форвард Реала продолжает переписывать историю Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор забил 30-й гол в Лиге чемпионов.

Произошло это в домашнем матче 7-го тура против Монако.

Благодаря этому голу Винисиус по количеству забитых мячей в турнире догнал Кака, забившего свои 30 мячей выступая за Милан и Реал.

Только у одного представителя Бразилии больше в истории Лиги чемпионов – Неймар, в активе которого 43 гола за Барселону и ПСЖ.

Отметим также, что в топ-15 лучших бразильских бомбардиров входят также два экс-игрока донецкого Шахтера – Луис Адриано (21) и Виллиан (18).

Топ-15 лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов

  • 43 – Неймар (Барселона, ПСЖ)
  • 30 – Кака (Милан, Реал)
  • 30 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 27 – Ривалдо (Барселона, Милан, Олимпиакос)
  • 26 – Родриго (Реал)
  • 26 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Арсенал)
  • 25 – Марио Жардел (Порту, Галатасарай)
  • 24 – Джованне Элбер (Бавария, Лион)
  • 22 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)
  • 21 – Луис Адриано (Шахтер, спартак)
  • 20 – Ромарио (ПСВ, Барселона)
  • 18 – Виллиан (Шахтер, Челси)
  • 18 – Жуниньо (Лион)
  • 18 – Роналдиньо (Барселона, Милан)
  • 17 – Халк (Порту, зенит)
статистика Лига чемпионов Реал Мадрид Винисиус Жуниор Кака Неймар Ривалдо Габриэл Жезус Марио Жардел Роберто Фирмино лучший бомбардир Луис Адриано Ромарио
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
