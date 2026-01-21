Винисиус Жуниор сравнялся с Кака по количеству голов в ЛЧ. Кто впереди?
Форвард Реала продолжает переписывать историю Лиги чемпионов
Бразильский нападающий Реала Винисиус Жуниор забил 30-й гол в Лиге чемпионов.
Произошло это в домашнем матче 7-го тура против Монако.
Благодаря этому голу Винисиус по количеству забитых мячей в турнире догнал Кака, забившего свои 30 мячей выступая за Милан и Реал.
Только у одного представителя Бразилии больше в истории Лиги чемпионов – Неймар, в активе которого 43 гола за Барселону и ПСЖ.
Отметим также, что в топ-15 лучших бразильских бомбардиров входят также два экс-игрока донецкого Шахтера – Луис Адриано (21) и Виллиан (18).
Топ-15 лучших бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов
- 43 – Неймар (Барселона, ПСЖ)
- 30 – Кака (Милан, Реал)
- 30 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 27 – Ривалдо (Барселона, Милан, Олимпиакос)
- 26 – Родриго (Реал)
- 26 – Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Арсенал)
- 25 – Марио Жардел (Порту, Галатасарай)
- 24 – Джованне Элбер (Бавария, Лион)
- 22 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)
- 21 – Луис Адриано (Шахтер, спартак)
- 20 – Ромарио (ПСВ, Барселона)
- 18 – Виллиан (Шахтер, Челси)
- 18 – Жуниньо (Лион)
- 18 – Роналдиньо (Барселона, Милан)
- 17 – Халк (Порту, зенит)
Vini moves to joint-second with Kaká 🇧🇷#UCL pic.twitter.com/9Hk9keiq3A— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Домжале» не сможет доиграть чемпионат Словении из-за финансовых проблем
Александр теперь является клиентом Жорже Мендеша