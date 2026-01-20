ВИДЕО. 5:0. Голасо: Винисиус впервые забил в текущем сезоне Лиги чемпионов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
20 января 2026, 23:33 | Обновлено 20 января 2026, 23:38
Бразильский вингер Реала отправил мяч в девятку ворот Монако на 63-й минуте игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор забил гол в матче седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Монако.

Винисиус поразил ворота соперников в девятку на 63-й минуте встречи, сделав счет 5:0 в пользу королевского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Вини этот гол стал первым в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
