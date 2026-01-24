Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гамбург хочет выкупить защитника у Шахтера. Обойдется в 4 млн евро
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 01:05 |
159
0

Гамбург хочет выкупить защитника у Шахтера. Обойдется в 4 млн евро

Гиорги Гочолеишвили может стать полноценным футболистом «динозавров»

24 января 2026, 01:05 |
159
0
Гамбург хочет выкупить защитника у Шахтера. Обойдется в 4 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Гочолеишвили

Клуб немецкой Бундеслиги «Гамбург» вскоре может осуществить полноценный трансфер фулбека «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили.

В настоящий момент 24-летний грузинский легионер выступает за «динозавров» на правах аренды, однако по данным паблика Fußballminister – Foreboding, немецкий клуб хочет воспользоваться опцией выкупа Гочолеишвили.

Покупка грузина будет стоить «Гамбургу» 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Гочолеишвили провел 14 матчей в Бундеслиге, но голевыми действиями не отличался.

По теме:
Шахтер поспорит с топ-клубом Португалии за центрбека Палмейраса
Гамбургское дерби. Шестикратный чемпион Германии снова не сумел победить
Металлист 1925 близок к подписанию украинского голкипера
Гиорги Гочолеишвили Гамбург Шахтер Донецк трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Футбол | 23 января 2026, 15:13 1
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо

Евгений будет выступать в медиафутбольной команде PROFAN

Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 23 января 2026, 07:35 0
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил Нещерета с днем рождения

Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 23.01.2026, 23:02
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Футбол | 23.01.2026, 21:00
Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 3
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
23.01.2026, 04:55
Теннис
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 14
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 10
Футбол
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
22.01.2026, 14:47 17
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем