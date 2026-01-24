Гамбург хочет выкупить защитника у Шахтера. Обойдется в 4 млн евро

Клуб немецкой Бундеслиги «Гамбург» вскоре может осуществить полноценный трансфер фулбека «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили.

В настоящий момент 24-летний грузинский легионер выступает за «динозавров» на правах аренды, однако по данным паблика Fußballminister – Foreboding, немецкий клуб хочет воспользоваться опцией выкупа Гочолеишвили.

Покупка грузина будет стоить «Гамбургу» 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Гочолеишвили провел 14 матчей в Бундеслиге, но голевыми действиями не отличался.