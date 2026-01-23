23 января на Сьютат де Валенсия пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Эльче.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Леванте

Команда выглядела достаточно типичным слабым новичком Ла Лиги. Да, она не чужая тут, и даже в свое время, относительно недавно, пробивалась в еврокубки. Но, наконец-то вернувшись из Сегунды после пары лет прозябания там, с первых же туров столкнулись с серьезными проблемами на более высоком уровне. Более того, проигрывали почти всем не только там - короткий поход в кубке закончился тем, что уступили скромной Культураль Леонесе.

Возможно, этот статус явного аутсайдера помогал сейчас, после зимних каникул. Но сначала вышло шокировать Севилью - с ней на выезде закончили 3:0, открыв счет в раздевалку и доведя до разгрома после перерыва. Потом с Эспаньолом, что рвется в еврокубки, сумели сыграть вничью, а ведь именно соперник открывал счет.

Эльче

Клуб тоже повышался в классе по итогам прошлого сезона. И, как и соперник, этого добились после пары лет в Сегунде. Такое стало заслугой Эдера Сарабии, ведь, приняв футболистов после финиша на одиннадцатом месте во втором дивизионе, он с первой попытки сделал его одним из флагманов, по делу получив прямое повышение.

Уже к Ла Лиге команда тоже оказалась лучше готова и уверенно закрепилась еще в 2024-м среди середняков. Впрочем, есть и настораживающий момент: то ли к новичку привыкли, то ли он сам растерял кураж, но после зимних праздников не только проиграли Вильярреалу, но и разделили очки со слабой сейчас Валенсией. Был и вылет из кубка, что, впрочем, вполне можно было ждать, имея в соперниках Бетис. В понедельник с Севильей вели в пару мячей, но в последние пол часа пропустили в ответ и закончили 2:2.

Статистика личных встреч

В шести поединках в Сегунде чередовались ничьи и победы Леванте. Но в августе в Примере наконец-то выиграл Эльче, причем 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в хозяев арены. Но тут стоит, пожалуй, остановиться на варианте с обе забьют.