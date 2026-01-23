В субботу, 24 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Борнмут

Начало сезона оказалось для команды отличным, однако впоследствии ее результаты ощутимо ухудшились. В общей сложности, за 22 тура Премьер-лиги «вишни» смогли получить 27 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета и от топ-4 коллектив отделяет 10 и 9 баллов соответственно.

Из Кубка Англии «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Ньюкасла».

Ливерпуль

Для красных текущий сезон складывается не слишком стабильно. После 22 раундов АПЛ на счету клуба есть 36 очков – такие результаты позволяют находиться на 4 месте таблицы. И от 3-й и от 12-й позиции команду отделяет 7 баллов. В Кубке Англии «Ливерпуль» одолел «Барнлси» и квалифицировался в 1/16 финала.

За 7 игр Лиги чемпионов мерсисайдцам удалось набрать 15 пунктов, которые сейчас позволяют занимать 4-е место общего зачета. Коллектив уже официально обеспечил себе участие в плей-офф.

Личные встречи

В каждом из пяти последних матчей между клубами победил «Ливерпуль».

Интересные факты

За последние 14 матчей «Борнмут» имеет всего 1 победу.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» продолжается уже 13 матчей подряд.

За последние 7 выездных поединков «Ливерпуль» 4 раза победил и трижды сыграл вничью.

Прогноз

У обеих команд за сезон есть трудности, однако «Ливерпуль» выглядит гораздо стабильнее. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.92 по линии БК betking).