Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Борнмут
24.01.2026 19:30 - : -
Ливерпуль
Англия
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 января в 19:30 по Киеву

Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В субботу, 24 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Борнмут

Начало сезона оказалось для команды отличным, однако впоследствии ее результаты ощутимо ухудшились. В общей сложности, за 22 тура Премьер-лиги «вишни» смогли получить 27 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета и от топ-4 коллектив отделяет 10 и 9 баллов соответственно.

Из Кубка Англии «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Ньюкасла».

Ливерпуль

Для красных текущий сезон складывается не слишком стабильно. После 22 раундов АПЛ на счету клуба есть 36 очков – такие результаты позволяют находиться на 4 месте таблицы. И от 3-й и от 12-й позиции команду отделяет 7 баллов. В Кубке Англии «Ливерпуль» одолел «Барнлси» и квалифицировался в 1/16 финала.

За 7 игр Лиги чемпионов мерсисайдцам удалось набрать 15 пунктов, которые сейчас позволяют занимать 4-е место общего зачета. Коллектив уже официально обеспечил себе участие в плей-офф.

Личные встречи

  • В каждом из пяти последних матчей между клубами победил «Ливерпуль».

Интересные факты

  • За последние 14 матчей «Борнмут» имеет всего 1 победу.
  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» продолжается уже 13 матчей подряд.
  • За последние 7 выездных поединков «Ливерпуль» 4 раза победил и трижды сыграл вничью.

Прогноз

У обеих команд за сезон есть трудности, однако «Ливерпуль» выглядит гораздо стабильнее. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.92 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
24 января 2026 -
19:30
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 1.92
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
