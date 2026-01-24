Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Борнмут – Ливерпуль – 3:2. Супергол Собослаи. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
24.01.2026 19:30 – FT 3 : 2
Ливерпуль
Англия
24 января 2026, 23:36 | Обновлено 24 января 2026, 23:37
Борнмут – Ливерпуль – 3:2. Супергол Собослаи. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 23-го тура АПЛ

Борнмут – Ливерпуль – 3:2. Супергол Собослаи. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги с участием «Борнмута» и «Ливерпуля».

Команды встретились на стадионе «Виталити Стедиум» в Борнмуте, а поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Настоящим украшением матча стал гол из-за пределов штрафной площадки от венгерского полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи.

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 24 января
Борнмут – Ливерпуль – 3:2
Голы: Эванильсон, 26, Хименес, 33, Адли, 90+5 – ван Дейк, 45, Собослаи, 80

Видеообзор

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Борнмут).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Хименес (Борнмут), асcист Джеймс Хилл.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут), асcист Алекс Скотт.
