Борнмут – Ливерпуль – 3:2. Супергол Собослаи. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 23-го тура АПЛ
В субботу, 24 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги с участием «Борнмута» и «Ливерпуля».
Команды встретились на стадионе «Виталити Стедиум» в Борнмуте, а поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.
Настоящим украшением матча стал гол из-за пределов штрафной площадки от венгерского полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи.
Английская Премьер-лига. 23-й тур, 24 января
Борнмут – Ливерпуль – 3:2
Голы: Эванильсон, 26, Хименес, 33, Адли, 90+5 – ван Дейк, 45, Собослаи, 80
Видеообзор
События матча
