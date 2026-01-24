Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Борнмут
24.01.2026 19:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 января 2026, 06:26 |
52
0

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 19:30 поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги

24 января 2026, 06:26 |
52
0
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ливерпуль

В субботу, 24 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут смотреть онлайн Борнмут - Ливерпуль
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Теннис | 23 января 2026, 04:55 0
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин

Виктория Мбоко прошла Клару Таусон и далее сыграет против Арины Соболенко

Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Футбол | 23 января 2026, 21:00 9
Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу

Команда Текке обыграла «Касымпашу»

ФОТО. Авто из монет с портретом Месси: в Майами показали уникальный арт-кар
Футбол | 24.01.2026, 02:20
ФОТО. Авто из монет с портретом Месси: в Майами показали уникальный арт-кар
ФОТО. Авто из монет с портретом Месси: в Майами показали уникальный арт-кар
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Футбол | 23.01.2026, 08:11
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Бокс | 23.01.2026, 07:33
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 14
Футбол
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 2
Бокс
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем