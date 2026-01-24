Англия24 января 2026, 06:26 |
52
0
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 19:30 поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги
24 января 2026, 06:26 |
52
0
В субботу, 24 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут – ЛиверпульСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 23 января 2026, 04:55 0
Виктория Мбоко прошла Клару Таусон и далее сыграет против Арины Соболенко
Футбол | 23 января 2026, 21:00 9
Команда Текке обыграла «Касымпашу»
Футбол | 24.01.2026, 02:20
Футбол | 23.01.2026, 08:11
Бокс | 23.01.2026, 07:33
Комментарии 0
Популярные новости
23.01.2026, 15:13 2
22.01.2026, 07:48 14
22.01.2026, 07:22 2
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
22.01.2026, 08:05 10
22.01.2026, 17:07 9