Миланский Интер сделал невероятный камбек в первом тайме матча 22-го тура Серии А 2025/26 против Пизы.

Нерадзурри пропустили дубль от Стефано Морео за 23 минуты и уступали 0:2 до 39-й.

Затем, до завершения первой 45-минутки, Интер забил три мяча. Отличились Петр Зелиньски (пенальти), Лаутаро Мартинес и Франческо Эспозито.

Интер и Пиза начали противостояния 23 января в 21:45 по Киеву на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

❗️ ВИДЕО. Три гола с 39-й мин: Интер выиграл безумный тайм у Пизы, уступая 0:2

Getty Images/Global Images Ukraine

