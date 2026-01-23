ВИДЕО. Три гола с 39-й мин: Интер выиграл безумный тайм у Пизы, уступая 0:2

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
23 января 2026, 22:50 | Обновлено 23 января 2026, 23:01
Нерадзурри оформили суперкамек в первом тайме матча 22-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер сделал невероятный камбек в первом тайме матча 22-го тура Серии А 2025/26 против Пизы.

Нерадзурри пропустили дубль от Стефано Морео за 23 минуты и уступали 0:2 до 39-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Затем, до завершения первой 45-минутки, Интер забил три мяча. Отличились Петр Зелиньски (пенальти), Лаутаро Мартинес и Франческо Эспозито.

Интер и Пиза начали противостояния 23 января в 21:45 по Киеву на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

По теме:
Огненный камбек. Интер забил Пизе 6 голов и укрепился на вершине Серии A
Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Как забил Зубков. Видео голов и обзор матча
Осер – ПСЖ – 0:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор матча
Петр Зелиньски Лаутаро Мартинес Франческо Пио Эспозито пенальти видео голов и обзор Интер Милан Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Andromed
Ну й тайм видався, побільше би такого яскравого футболу 
