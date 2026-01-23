Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Он знает, что украинцев ежедневно убивают». Сабо сообщил о жизни без света
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 22:13 | Обновлено 23 января 2026, 22:50
2

«Он знает, что украинцев ежедневно убивают». Сабо сообщил о жизни без света

У легенды футбола нет света, отопления и воды

2 Comments
«Он знает, что украинцев ежедневно убивают». Сабо сообщил о жизни без света
УАФ. Йожеф Сабо

В начале этого года столица Украины подверглась масштабным атакам вражеских дронов и ракет, которые после многочисленных попаданий по энергетической инфраструктуре в ночь с 8 на 9 января создали так называемый «ледяной Апокалипсис». Огромная часть жителей Киева в сильные морозы из-за отсутствия света, отопления и воды оказалась в крайне тяжелой ситуации. Многие из-за угрозы здоровью и жизни были вынуждены покинуть город, уехав в более безопасные регионы или за границу.

Несмотря на сложные обстоятельства, бывший игрок и главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо Киев не покинул, надеясь на преодоление трудностей. Своими мыслями о войне и условиях выживания он поделился с Sport.ua.

«Следить за футбольными событиями в полной мере сейчас возможности нет, ведь нет света.

Отопления и воды тоже нет. Хорошо, что сын в Киеве – он приносит мне воду, а также берет мой телефон, куда-то едет и заряжает его. В один из дней, когда ненадолго дали свет, я немного посмотрел матч Кубка Англии – и все. Что тут скажешь... Живем дальше и ждем, что все-таки победим врага. А пока война продолжается. Столько было разговоров о том, что нам Европа поможет закрыть воздушное пространство, но... Как это до сих пор не закрыть?!

А что касается Трампа, то даже не знаю, что он хочет. Может думает, что когда умрет, то все с собой заберет и где-то «там» будет купаться в деньгах. Он знает, что украинцев ежедневно убивают – так помоги. Непросто сейчас нам. А тут еще и морозы донимают – как-не-как январь месяц на дворе», – сказал Сабо.

Экс-тренер Медведева отреагировал на слова Олейниковой, поддержав Украину
Скандал на Евро с участием россиянина. УАФ обратилась в УЕФА
Владимир КЛИЧКО: «Пришло время действовать. Нет времени для слабости»
Йожеф Сабо Джадд Трамп российско-украинская война
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
_ Moore
от якби хто публічно  в харю сказав цьому придурку, що він злочинець (як це зробив працівник заводу  Ford  в Мічігані Ті Джей Сабула) - оце було би класно. А так....
maksimisgreat
Всё так.
