Йожеф САБО: «Ее нельзя слушать. Она думает одним местом – это позор»

Недавно скандально известная жена Ефима Конопли Анастасия грубо отреагировала на замечание, что она общается на русском языке, советуя землякам надеть кастрюлю на голову.

Анастасии уже успел ответить прославленный украинский тренер Йожеф Сабо.

«Это – женщина. А женщин и читать нельзя, и слушать. Могу сказать, что мышление мужчин отличается от мышления женщин. Мужчина еще может подумать, а вот о женщине раньше как говорили? Что она думает... одним местом. Извиняюсь, что так сказал, но издавна так в народе говорили. Так было. Потому что там слушать.

Все жены футболистов, которые играют за границей и зарабатывают большие деньги, постоянно рассказывают в соцсетях, как они живут и т. д. Это стыд. Никто из них не думает о том, что сейчас здесь, в Украине, гибнут молодые люди, страдают города и села», – отметил Сабо.