Зубков вышел на третье место среди украинских бомбардиров в Турции
Игрок Трабзонспора отличился очередным голом за клуб
Александр Зубков вышел на третье место в списке украинских бомбардиров в истории турецкой Суперлиги.
В матче 19-го тура чемпионата Турции гол Зубкова в конце встречи принес победу Трабзонспору над клубом Касымпаша (2:1).
Теперь в активе украинца стало 9 голов в Суперлиге. Больше него забивали в разное время только Артем Кравец (25) и Евгений Селезнев (16).
Голы украинцев в чемпионате Турции
- Артем Кравец (Кайсериспор – 16, Коньяспор – 9) – 25
- Евгений Селезнев (Акхисарспор – 9, Кардемир Карабюкспор – 7) – 16
- Александр Зубков (Трабзонспор – 9) – 9
- Юрий Шелепницкий (Алтай – 4, Трабзонспор – 2, Денизлиспор – 2) – 8
- Сергей Гусев (Алтай – 5) – 5
- Сергей Рыбалка (Сивасспор – 5) – 5
- Даниил Сикан (Трабзонспор – 4) – 4
- Сергей Ребров (Фенербахче – 4) – 4
- Денис Гармаш (Ризеспор – 3) – 3
- Артем Милевский (Газиантепспор – 1) – 1
- Юрий Калитвинцев (Трабзонспор – 1) – 1
- Владимир Мацигура (Коджаэлиспор – 1) – 1
- Арсений Батагов (Трабзонспор – 1) – 1
- Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор – 1) – 1
Также напомним, что Зубков является лучшим украинским бомбардиром в истории Трабзонспора (11 голов во всех турнирах).
Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах
- Александр Зубков (Суперлига – 9, Кубок Турции – 2) – 11
- Даниил Сикан (Суперлига – 4, Кубок Турции – 3) – 7
- Юрий Шелепницкий (Суперлига – 2, Кубок Турции – 1) – 3
- Арсений Батагов (Кубок Турции – 2, Суперлига – 1) – 3
- Юрий Калитвинцев (Суперлига – 1) – 1
Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор
- 42 матча (34 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 11 голов (9 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 7 ассистов (7 – Суперлига)
