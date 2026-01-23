Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков вышел на третье место среди украинских бомбардиров в Турции
Турция
23 января 2026, 21:13 | Обновлено 23 января 2026, 21:34
845
0

Зубков вышел на третье место среди украинских бомбардиров в Турции

Игрок Трабзонспора отличился очередным голом за клуб

23 января 2026, 21:13 | Обновлено 23 января 2026, 21:34
845
0
Зубков вышел на третье место среди украинских бомбардиров в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Александр Зубков вышел на третье место в списке украинских бомбардиров в истории турецкой Суперлиги.

В матче 19-го тура чемпионата Турции гол Зубкова в конце встречи принес победу Трабзонспору над клубом Касымпаша (2:1).

Теперь в активе украинца стало 9 голов в Суперлиге. Больше него забивали в разное время только Артем Кравец (25) и Евгений Селезнев (16).

Голы украинцев в чемпионате Турции

  1. Артем Кравец (Кайсериспор – 16, Коньяспор – 9) – 25
  2. Евгений Селезнев (Акхисарспор – 9, Кардемир Карабюкспор – 7) – 16
  3. Александр Зубков (Трабзонспор – 9) – 9
  4. Юрий Шелепницкий (Алтай – 4, Трабзонспор – 2, Денизлиспор – 2) – 8
  5. Сергей Гусев (Алтай – 5) – 5
  6. Сергей Рыбалка (Сивасспор – 5) – 5
  7. Даниил Сикан (Трабзонспор – 4) – 4
  8. Сергей Ребров (Фенербахче – 4) – 4
  9. Денис Гармаш (Ризеспор – 3) – 3
  10. Артем Милевский (Газиантепспор – 1) – 1
  11. Юрий Калитвинцев (Трабзонспор – 1) – 1
  12. Владимир Мацигура (Коджаэлиспор – 1) – 1
  13. Арсений Батагов (Трабзонспор – 1) – 1
  14. Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор – 1) – 1

Также напомним, что Зубков является лучшим украинским бомбардиром в истории Трабзонспора (11 голов во всех турнирах).

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах

  1. Александр Зубков (Суперлига – 9, Кубок Турции – 2) – 11
  2. Даниил Сикан (Суперлига – 4, Кубок Турции – 3) – 7
  3. Юрий Шелепницкий (Суперлига – 2, Кубок Турции – 1) – 3
  4. Арсений Батагов (Кубок Турции – 2, Суперлига – 1) – 3
  5. Юрий Калитвинцев (Суперлига – 1) – 1

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

  • 42 матча (34 – Суперлига, 7 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
  • 11 голов (9 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 7 ассистов (7 – Суперлига)
По теме:
ВИДЕО. Как Зубков забил красивый гол в чемпионате Турции
Супергол Зубкова принес победу. Трабзонспор дома одолел Касымпашу
Трабзонспор – Касымпаша. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
чемпионат Турции по футболу статистика бомбардиры Александр Зубков Артем Кравец Евгений Селезнев Юрий Шелепницкий Сергей Гусев Сергей Рыбалка Даниил Сикан Сергей Ребров Денис Гармаш Артем Милевский Юрий Калитвинцев Арсений Батагов Андрей Близниченко Трабзонспор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
Футбол | 23 января 2026, 15:13 1
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо

Евгений будет выступать в медиафутбольной команде PROFAN

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 23 января 2026, 10:04 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»

Футболист пошутил о Кендзереке

Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити
Футбол | 23.01.2026, 19:26
Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити
Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Эстонию лишили права на проведение ЧМ по фехтованию из-за рф и беларуси
Другие виды | 23.01.2026, 18:56
Эстонию лишили права на проведение ЧМ по фехтованию из-за рф и беларуси
Эстонию лишили права на проведение ЧМ по фехтованию из-за рф и беларуси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 12
Футбол
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
22.01.2026, 12:50 3
Футбол
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем