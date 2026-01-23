Зубков вышел на третье место среди украинских бомбардиров в Турции

Александр Зубков вышел на третье место в списке украинских бомбардиров в истории турецкой Суперлиги.

В матче 19-го тура чемпионата Турции гол Зубкова в конце встречи принес победу Трабзонспору над клубом Касымпаша (2:1).

Теперь в активе украинца стало 9 голов в Суперлиге. Больше него забивали в разное время только Артем Кравец (25) и Евгений Селезнев (16).

Голы украинцев в чемпионате Турции

Артем Кравец (Кайсериспор – 16, Коньяспор – 9) – 25 Евгений Селезнев (Акхисарспор – 9, Кардемир Карабюкспор – 7) – 16 Александр Зубков (Трабзонспор – 9) – 9 Юрий Шелепницкий (Алтай – 4, Трабзонспор – 2, Денизлиспор – 2) – 8 Сергей Гусев (Алтай – 5) – 5 Сергей Рыбалка (Сивасспор – 5) – 5 Даниил Сикан (Трабзонспор – 4) – 4 Сергей Ребров (Фенербахче – 4) – 4 Денис Гармаш (Ризеспор – 3) – 3 Артем Милевский (Газиантепспор – 1) – 1 Юрий Калитвинцев (Трабзонспор – 1) – 1 Владимир Мацигура (Коджаэлиспор – 1) – 1 Арсений Батагов (Трабзонспор – 1) – 1 Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор – 1) – 1

Также напомним, что Зубков является лучшим украинским бомбардиром в истории Трабзонспора (11 голов во всех турнирах).

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах

Александр Зубков (Суперлига – 9, Кубок Турции – 2) – 11 Даниил Сикан (Суперлига – 4, Кубок Турции – 3) – 7 Юрий Шелепницкий (Суперлига – 2, Кубок Турции – 1) – 3 Арсений Батагов (Кубок Турции – 2, Суперлига – 1) – 3 Юрий Калитвинцев (Суперлига – 1) – 1

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор