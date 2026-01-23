Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
Почему председатель Ман Сити Халдун Аль Мубарак вошел в «Совет мира» Трампа

Глава Манчестер Сити представлял ОАЭ на форуме в Давосе

Почему председатель Ман Сити Халдун Аль Мубарак вошел в «Совет мира» Трампа
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп и Халдун Аль Мубарак

Председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак вошел в «Совет мира», созданный президентом США Дональдом Трампом для контроля режима прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС.

Аль Мубарак представлял ОАЭ на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где официально присоединился к инициативе. Помимо руководства «Манчестер Сити», он занимает ряд ключевых постов в правительстве Абу-Даби и возглавляет инвестиционную компанию Mubadala.

Трамп заявил, что к Совету мира уже присоединились 59 стран, однако лишь две из них – европейские. Инициатива изначально задумывалась как небольшой круг мировых лидеров, но в будущем может стать альтернативой ООН.

Ряд европейских стран, включая Великобританию, Францию, Норвегию и Швецию, отказались от участия, сославшись на политические риски.

Максим Лапченко Источник: ESPN
