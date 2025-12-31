Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Тоттенхэм и Реал – худшие в топ-5 лигах в 2025 году по пропущенным мячам

В сумме лондонцы и мадридцы пропустили 163 гола во всех турнирах

Тоттенхэм и Реал – худшие в топ-5 лигах в 2025 году по пропущенным мячам
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

«Тоттенхэм» закончил 2025 год с наибольшим количеством пропущенных мячей среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.

В пассиве команды из Северного Лондона 83 пропущенных мяча.

На втором месте в этом печальном рейтинге расположились французский «Брест» и мадридский «Реал», которые пропустили по 80 голов во всех турнирах в календарном году.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах

  • 83 – Тоттенхэм Хотспур
  • 80 – Реал
  • 80 – Брест
  • 76 – Реал Сосьедад
