Тоттенхэм и Реал – худшие в топ-5 лигах в 2025 году по пропущенным мячам

«Тоттенхэм» закончил 2025 год с наибольшим количеством пропущенных мячей среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.

В пассиве команды из Северного Лондона 83 пропущенных мяча.

На втором месте в этом печальном рейтинге расположились французский «Брест» и мадридский «Реал», которые пропустили по 80 голов во всех турнирах в календарном году.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах