Тоттенхэм и Реал – худшие в топ-5 лигах в 2025 году по пропущенным мячам
В сумме лондонцы и мадридцы пропустили 163 гола во всех турнирах
«Тоттенхэм» закончил 2025 год с наибольшим количеством пропущенных мячей среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.
В пассиве команды из Северного Лондона 83 пропущенных мяча.
На втором месте в этом печальном рейтинге расположились французский «Брест» и мадридский «Реал», которые пропустили по 80 голов во всех турнирах в календарном году.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах
- 83 – Тоттенхэм Хотспур
- 80 – Реал
- 80 – Брест
- 76 – Реал Сосьедад
