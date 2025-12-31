Вулверхэмптон наконец прервал свою проигрышную серию во всех турнирах
Очко, набранное «волками» в Манчестере, стало для них первым за 13 матчей.
«Вулвергемптон» закінчив свою серію з одних поразок у всіх турнірах, яка становила 12 матчів.
Сталося це у виїзному поєдинку 19-го туру проти «Манчестер Юнайтед» (1:1).
До цієї гри в пасиві «вовків» були 12 поразок поспіль (11 в АПЛ та 1 в Кубку Англійської ліги).
Вулвергемптон в останніх 13 матчах у всіх турнірах
- Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон – 1:1
- Ліверпуль – Вулвергемптон – 2:1
- Вулвергемптон – Брентфорд – 0:2
- Арсенал – Вулвергемптон – 2:1
- Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед – 1:4
- Вулвергемптон – Ноттінгем Форест – 0:1
- Астон Вілла – Вулвергемптон – 1:0
- Вулвергемптон – Крістал Пелас – 0:2
- Челсі – Вулвергемптон – 3:0
- Фулгем – Вулвергемптон – 3:0
- Вулвергемптон – Челсі – 3:4
- Вулвергемптон – Бернлі – 2:3
- Сандерленд – Вулвергемптон – 2:0
Також варто відзначити, що «Вулвергемптон» досі не перемагав в АПЛ в сезоні 2025/26. Команда лише три рази зіграла внічию: «Тоттенгем» (1:1), «Брайтон» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (1:1).
