Вулверхэмптон наконец прервал свою проигрышную серию во всех турнирах

«Вулвергемптон» закінчив свою серію з одних поразок у всіх турнірах, яка становила 12 матчів.

Сталося це у виїзному поєдинку 19-го туру проти «Манчестер Юнайтед» (1:1).

До цієї гри в пасиві «вовків» були 12 поразок поспіль (11 в АПЛ та 1 в Кубку Англійської ліги).

Вулвергемптон в останніх 13 матчах у всіх турнірах

Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон – 1:1

Ліверпуль – Вулвергемптон – 2:1

Вулвергемптон – Брентфорд – 0:2

Арсенал – Вулвергемптон – 2:1

Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

Вулвергемптон – Ноттінгем Форест – 0:1

Астон Вілла – Вулвергемптон – 1:0

Вулвергемптон – Крістал Пелас – 0:2

Челсі – Вулвергемптон – 3:0

Фулгем – Вулвергемптон – 3:0

Вулвергемптон – Челсі – 3:4

Вулвергемптон – Бернлі – 2:3

Сандерленд – Вулвергемптон – 2:0

Також варто відзначити, що «Вулвергемптон» досі не перемагав в АПЛ в сезоні 2025/26. Команда лише три рази зіграла внічию: «Тоттенгем» (1:1), «Брайтон» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (1:1).