Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон наконец прервал свою проигрышную серию во всех турнирах
Англия
31 декабря 2025, 09:52 |
Очко, набранное «волками» в Манчестере, стало для них первым за 13 матчей.

Getty Images/Global Images Ukraine.

«Вулвергемптон» закінчив свою серію з одних поразок у всіх турнірах, яка становила 12 матчів.

Сталося це у виїзному поєдинку 19-го туру проти «Манчестер Юнайтед» (1:1).

До цієї гри в пасиві «вовків» були 12 поразок поспіль (11 в АПЛ та 1 в Кубку Англійської ліги).

Вулвергемптон в останніх 13 матчах у всіх турнірах

  • Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон – 1:1
  • Ліверпуль – Вулвергемптон – 2:1
  • Вулвергемптон – Брентфорд – 0:2
  • Арсенал – Вулвергемптон – 2:1
  • Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед – 1:4
  • Вулвергемптон – Ноттінгем Форест – 0:1
  • Астон Вілла – Вулвергемптон – 1:0
  • Вулвергемптон – Крістал Пелас – 0:2
  • Челсі – Вулвергемптон – 3:0
  • Фулгем – Вулвергемптон – 3:0
  • Вулвергемптон – Челсі – 3:4
  • Вулвергемптон – Бернлі – 2:3
  • Сандерленд – Вулвергемптон – 2:0

Також варто відзначити, що «Вулвергемптон» досі не перемагав в АПЛ в сезоні 2025/26. Команда лише три рази зіграла внічию: «Тоттенгем» (1:1), «Брайтон» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (1:1).

По теме:
Финансовые рекорды Ливерпуля и новички МЮ: самые дорогие трансферы 2025-го
Габриэл забил 19-й гол в АПЛ. Какой бомбардирский рейтинг возглавляет?
Вест Хэм до сих пор не может дома победить Брайтон в АПЛ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
