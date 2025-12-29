Талантливый легионер отказался играть за клуб, который лидирует в УПЛ

Талантливый форвард сборной Гамбии U-20 Эбрима Сингате отказался продолжать карьеру в составе одного из сильнейших клубов Премьер-лиги.

В услугах 22-летнего футболиста был заинтересован черкасский ЛНЗ, который лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Виталия Пономарева потеряли одного из ключевых игроков Проспера Оба – тот перебрался в донецкий «Шахтер» за 4,5 млн евро.

Сингате может сыграть не только в центре нападения, но и закрыть позиции левого и правого вингера, однако легионер отказался играть в составе ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Эбрима провел 14 матчей за чешскую «Карвину», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт форварда истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 850 тысяч евро.

В активе Сингате семь поединков за сборную Гамбии U-20 чемпионате мира U-20 и молодежном Кубке африканских наций.