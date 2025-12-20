Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Два клуба Украинской Премьер-лиги нацелились на легионера из Гамбии

ЛНЗ и «Колос» заинтересованы в услугах Эбримы Сингате, который играет в чемпионате Чехии

Getty Images/Global Images Ukraine. Эбрима Сингате

Форвард чешской «Карвины» и сборной Гамбии U-20 Эбрима Сингате может продолжить карьеру в составе одного из клубов Украинской Премьер-лиги.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки. По информации источника, командам из элитного дивизиона Украины придется выиграть конкуренцию у клубов из Азии и Европы.

Сингате перебрался в «Карвину» в июне прошлого года из «Славии» (Прага) – с тех пор провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Эбрима имеет опыт выступлений в составе Гамбии U-20, где сыграл семь поединков. Форвард принимал участие в чемпионате мира U-20 и молодежном Кубке африканских наций.

Ранее главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев сообщил, что его клуб намерен серьезно усилиться во время зимнего трансферного окна и рассматривает в том числе и легионеров.

чемпионат Чехии по футболу Карвина ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Telegram
