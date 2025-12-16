Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный клуб УПЛ намерен серьезно усилиться во время трансферного окна
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 10:17 |
Сенсационный клуб УПЛ намерен серьезно усилиться во время трансферного окна

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал о приоритетах команды

Сенсационный клуб УПЛ намерен серьезно усилиться во время трансферного окна
ФК ЛНЗ Черкасы. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, что его команда планирует серьезно усилиться во время зимнего трансферного окна. В клубе, который сенсационно возглавляет турнирную таблицу, рассматривают футболистов практически в каждую линию.

– План зимней подготовки уже разработан?

– План разработан, уже есть представление о том, как она должна происходить. Конечно, еще нужно понимание, какие у нас новые футболисты будут. Однако план есть – если мы его выполним на сборах в Турции качественно, то, думаю, подойдем готовыми ко второй части чемпионата.

– Насколько активным будет ЛНЗ на зимнем рынке и какие позиции нуждаются в усилении?

– Как я уже говорил, очень хорошо нужно поработать над селекцией на зимнем трансферном рынке. В усилении нуждаются практически все позиции, ведь хотелось бы иметь по два равноценных игрока на каждую из них. Усиливаться нужно постоянно.

Остаться должны только те футболисты, которые будут выполнять все требования. Мы должны быть конкурентными и в тренировочном процессе. Если хотим конкурировать в чемпионате, то и тренировки должны быть качественными – а для этого нужно иметь по два исполнителя на позицию.

– Где будете искать?

– Мы смотрим и УПЛ, и Первую лигу, и легионеров. Поэтому нет такого, что только украинцев берем, или только легионеров, – рассказал Пономарев.

ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Комментарии 3
Перець
Куди далі підсилюватись і так всі в шоці з першого місця
+1
New Zealander
Купити 4 чи 5 гравців - ще не означає підсилитися. 
0
