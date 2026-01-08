Опытный украинский футболист стал тренером в европейским клубе

Опытный украинский футболист Максим Каленчук вошел в тренерский штаб эстонского «Нымме Калью». Об этом сообщил сам 36-летний игрок.

«Я вошел в тренерский штаб клуба «Нымме Калью». Этой зимой присоединился к таллинской команде», – рассказал украинец о новом этапе своей карьеры.

Каленчук в качестве футболиста играл за «Зирку», «Сталь Д», «Александрию», ровенский «Верес», «Львов», «Рух» и черкасский ЛНЗ. Имеет опыт выступлений в чемпионате Казахстана.

С января 2023 года взял паузу в карьере, однако в профессиональный футбол так и не вернулся, решив стать тренером. За 270 матчей забил 19 голов и отдал девять результативных передач.

«Нымме Калью» является двухкратным чемпионом Эстонии и двухкратным обладателем Кубка Эстонии. В сезоне-2025 занял третье место и завоевал путевку в Лигу конференций, однако в еврокубках прекратил борьбу во втором раунде квалификации.