Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Брентфорда: «Не могу поверить – первый гол Ярмолюка в АПЛ»
Англия
08 января 2026, 10:35 | Обновлено 08 января 2026, 10:36
Кит Эндрюс коротко оценил гол украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Брентфорда Кит Эндрюс дал оценку первому голу украинского хавбека Егора Ярмолюка. Игрок оформил мяч в матче АПЛ против Сандерленда.

Команда выиграла со счетом 3:0.

«Не могу поверить, это его первый гол. Егор играет невероятно, действительно хороший сезон. Он быстро учится у более опытных игроков вокруг него».

«И он хочет развиваться и учиться дальше. Хороший сезон Егора», – сказал Ендрюс.

В текущем сезоне Ярмолюк провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Кейт Эндрюс Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига Брентфорд
Иван Зинченко Источник: ФК Брентфорд
Комментарии 0
