Тренер Брентфорда: «Не могу поверить – первый гол Ярмолюка в АПЛ»

Наставник Брентфорда Кит Эндрюс дал оценку первому голу украинского хавбека Егора Ярмолюка. Игрок оформил мяч в матче АПЛ против Сандерленда.

Команда выиграла со счетом 3:0.

«Не могу поверить, это его первый гол. Егор играет невероятно, действительно хороший сезон. Он быстро учится у более опытных игроков вокруг него».

«И он хочет развиваться и учиться дальше. Хороший сезон Егора», – сказал Ендрюс.

В текущем сезоне Ярмолюк провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.