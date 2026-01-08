Англия08 января 2026, 10:35 | Обновлено 08 января 2026, 10:36
Тренер Брентфорда: «Не могу поверить – первый гол Ярмолюка в АПЛ»
Кит Эндрюс коротко оценил гол украинца
08 января 2026, 10:35 | Обновлено 08 января 2026, 10:36
Наставник Брентфорда Кит Эндрюс дал оценку первому голу украинского хавбека Егора Ярмолюка. Игрок оформил мяч в матче АПЛ против Сандерленда.
Команда выиграла со счетом 3:0.
«Не могу поверить, это его первый гол. Егор играет невероятно, действительно хороший сезон. Он быстро учится у более опытных игроков вокруг него».
«И он хочет развиваться и учиться дальше. Хороший сезон Егора», – сказал Ендрюс.
В текущем сезоне Ярмолюк провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
