Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо могут уволить из Бенфики. Кто станет тренером Судакова и Трубина?
Португалия
08 января 2026, 19:13 |
1049
1

Моуриньо могут уволить из Бенфики. Кто станет тренером Судакова и Трубина?

Лиссабонский клуб может возглавить экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим

Моуриньо могут уволить из Бенфики. Кто станет тренером Судакова и Трубина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо может покинуть должность главного тренера португальской «Бенфики» после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщило издание talkSPORT.

Руководство лиссабонского клуба рассматривает вариант досрочного расторжения сотрудничества, так как этот пункт прописан в контракте с португальским специалистом.

Ожидается, что Моуриньо возглавит сборную Португалию после чемпионата мира в 2026 году, а новым наставником «орлов» станет Рубен Аморим, который недавно был уволен с должности тренера английского «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне «Бенфика» набрала 39 баллов и занимает третье место, уступая своим главным конкурентам – «Порту» и «Спортингу». Кроме того, лиссабонский клуб потерпел неожиданное поражение от «Браги» в полуфинале Кубка лиги.

Напомним, в составе «орлов» выступают два игрока сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

По теме:
Новый тренер Манчестер Юнайтед может заработать огромные деньги
ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, кто вошел в тренерский штаб Фернандеса в Карпатах
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо Рубен Аморим Георгий Судаков Анатолий Трубин отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: talkSPORT
Mark4854590
Моуріньо мабуть на компенсаціях заробив більше, ніж за роботу по контракту)
