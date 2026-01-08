Моуриньо могут уволить из Бенфики. Кто станет тренером Судакова и Трубина?

Жозе Моуриньо может покинуть должность главного тренера португальской «Бенфики» после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщило издание talkSPORT.

Руководство лиссабонского клуба рассматривает вариант досрочного расторжения сотрудничества, так как этот пункт прописан в контракте с португальским специалистом.

Ожидается, что Моуриньо возглавит сборную Португалию после чемпионата мира в 2026 году, а новым наставником «орлов» станет Рубен Аморим, который недавно был уволен с должности тренера английского «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне «Бенфика» набрала 39 баллов и занимает третье место, уступая своим главным конкурентам – «Порту» и «Спортингу». Кроме того, лиссабонский клуб потерпел неожиданное поражение от «Браги» в полуфинале Кубка лиги.

Напомним, в составе «орлов» выступают два игрока сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.