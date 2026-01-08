ОФИЦИАЛЬНО. Лацио приобрел бомбардира из чемпионата Австрии

«Лацио» объявил на официальных страницах клуба о подписании Петара Раткова.

Контракт с 22-летним сербским форвардом подписан на 5 лет. Сумма трансфера составила около 13 млн евро.

Ратков начал взрослую карьеру в сербской «Бачка-Топола» – 81 матч, забив 17 голов и отдав шесть ассистов. В 2023 году он перешел в РБ «Зальцбург», в составе которого провел 99 матчей, забил 22 гола и отдал 15 ассистов. В частности, в текущем сезоне на его счету 12 голов и три ассиста в 29 матчах.

После 19 сыгранных матчей «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 25 очков.