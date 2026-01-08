Украинский легионер: «Меня не заявили в Шахтере. Постоянно переводили тему»

Украинский вингер словацкого «Слована» Алексей Завора высказался о своем периоде в донецком «Шахтере»:

«На самом деле я пришел в «Шахтер» еще летом 2024 года, но меня просто не успели заявить, потому что я приехал поздно. Родители возвращались домой, и я как бы возвращался с ними. Мы решили остаться в «Шахтере», я пришел на просмотр, мне сказали, что берут, но заявить уже не успели.

Перед каникулами мы провели, наверное, 5–6 товарищеских матчей — против старших команд, второй лиги и так далее. Я проявил себя очень хорошо, все говорили, что я был одним из лучших на поле, многое пообещали: что я буду играть, что все будет хорошо. Но в итоге получилось так, что весной 2025 года я, наверное, сыграл меньше всех в команде. И я до сих пор не знаю причины, потому что когда подходил к тренерам, руководству, директорам и задавал этот вопрос, они постоянно переводили тему. Тренер, когда я после тренировок подходил и спрашивал, что не так и что нужно улучшить, чтобы играть больше, говорил: «все хорошо». А потом наступает игра, и я выхожу на 5-10 минут, и так было почти в каждом матче».

Ранее сообщалось, что Алексея Завору пытается натурализовать Словакия.