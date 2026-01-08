Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский легионер: «Меня не заявили в Шахтере. Постоянно переводили тему»
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 18:07 |
512
0

Украинский легионер: «Меня не заявили в Шахтере. Постоянно переводили тему»

Алексей Завора высказался о своем периоде в донецком клубе

08 января 2026, 18:07 |
512
0
Украинский легионер: «Меня не заявили в Шахтере. Постоянно переводили тему»
ФК Слован. Алексей Завора

Украинский вингер словацкого «Слована» Алексей Завора высказался о своем периоде в донецком «Шахтере»:

«На самом деле я пришел в «Шахтер» еще летом 2024 года, но меня просто не успели заявить, потому что я приехал поздно. Родители возвращались домой, и я как бы возвращался с ними. Мы решили остаться в «Шахтере», я пришел на просмотр, мне сказали, что берут, но заявить уже не успели.

Перед каникулами мы провели, наверное, 5–6 товарищеских матчей — против старших команд, второй лиги и так далее. Я проявил себя очень хорошо, все говорили, что я был одним из лучших на поле, многое пообещали: что я буду играть, что все будет хорошо. Но в итоге получилось так, что весной 2025 года я, наверное, сыграл меньше всех в команде. И я до сих пор не знаю причины, потому что когда подходил к тренерам, руководству, директорам и задавал этот вопрос, они постоянно переводили тему. Тренер, когда я после тренировок подходил и спрашивал, что не так и что нужно улучшить, чтобы играть больше, говорил: «все хорошо». А потом наступает игра, и я выхожу на 5-10 минут, и так было почти в каждом матче».

Ранее сообщалось, что Алексея Завору пытается натурализовать Словакия.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера
Шахтер установил серьезную цену на лидера. В Фламенго приняли решение
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги сообщил о назначении нового президента
Шахтер Донецк Слован Братислава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Словакии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио приобрел бомбардира из чемпионата Австрии
Футбол | 08 января 2026, 18:18 0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио приобрел бомбардира из чемпионата Австрии
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио приобрел бомбардира из чемпионата Австрии

Петар Ратков подписал контракт с «орлами»

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08 января 2026, 07:22 1
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Слюбик может продолжить карьеру в Чехии

Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Футбол | 08.01.2026, 08:41
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08.01.2026, 16:31
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08.01.2026, 05:05
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Промоутер Джошуа отреагировал на «решение боксера завершить карьеру»
Промоутер Джошуа отреагировал на «решение боксера завершить карьеру»
07.01.2026, 04:59 2
Бокс
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем