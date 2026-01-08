Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Кадисия. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
08.01.2026 19:30 - : -
Аль-Кадисия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
08 января 2026, 13:57 | Обновлено 08 января 2026, 13:59
103
0

Аль-Наср – Аль-Кадисия. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 8 января и начнется в 19:30 по Киеву

08 января 2026, 13:57 | Обновлено 08 января 2026, 13:59
103
0
Аль-Наср – Аль-Кадисия. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

8 января, в рамках 14 тура чемпионата Саудовской Аравии сойдутся Аль-Наср – Аль-Кадисия. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Наср

«Всемирный клуб» эффектно начал чемпионат, одержав десять побед подряд. Потом была выездная ничья против Аль-Эттифак – 2:2, а в последнем туре уступили СК Аль-Ахли в гостях – 2:3. Такие потери очков стоили команде лидерства, теперь они идут вторыми, отставая от лидера на очко.

Чемпионские амбиции у клуба остаются, высокую результативность показывают звездные португальцы Роналду и Феликс, они забили по 13 мячей в этом чемпионате. Аль-Наср уверенно выиграл свою группу в азиатской Лиге чемпионов 2, шесть побед в 6 встречах, при разнице мячей 22:2. Команда забивает больше всех в чемпионате, в среднем чуть больше трех мячей за игру. Аль-Наср пока не терял дома очков, выиграв все шесть матчей в этом турнире.

Аль-Кадисия

После 12 туров, Аль-Кадисия идет на пятом месте в чемпионате, отставание от первой тройки составляет 4 очка. В последнем туре команда разгромила на своем поле Аль-Рияд со счетом 4:0. Здесь в составе нет такого изобилия звезд, как у предстоящего соперника, но стоит обратить внимание на Ретеги и Киньйонеса, оба успели забить по 8 мячей в этом чемпионате.

Отдельно стоит отметить здесь главного тренера Брендана Роджерса, он в свое время работал коучем в Ливерпуле, Селтике, Лестере. Аль-Кадисия сейчас в неплохой форме, так как не проигрывает три матча кряду в чемпионате, набрав 7 очков за этот период.

Личные встречи

В прошлом сезоне Аль-Кадисия выиграла обе очные встречи с одинаковым счетом 2:1. Аль-Наср не может обыграть соперника уже три матча подряд.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.55 для Аль-Наср и 4.60 для Аль-Кадисии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Хозяева котируются фаворитами предстоящего матча, хотя Криштиану и компания сыграют против неудобной для себя команды. Думаю, битва пройдет в упорной борьбе, так что можно ждать любого результата. Команды должны порадовать высокой результативностью, проходимой выглядит ставка на тотал больше 3,5 голов за 1,9.

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
8 января 2026 -
19:30
Аль-Кадисия
Тотал голов 3.5 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Франции
Кремонезе – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Кадисия чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Ротань-стайла к Ротань-болу. Как меняется Полесье и его тренер
Футбол | 08 января 2026, 08:30 3
От Ротань-стайла к Ротань-болу. Как меняется Полесье и его тренер
От Ротань-стайла к Ротань-болу. Как меняется Полесье и его тренер

Житомирским «волкам» после экспериментов Имада Ашура нужно было как следует перезагрузиться…

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Футбол | 07 января 2026, 18:27 53
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником

Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом

Рома покупает форварда. После этого отпустят Довбика
Футбол | 08.01.2026, 14:53
Рома покупает форварда. После этого отпустят Довбика
Рома покупает форварда. После этого отпустят Довбика
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 07.01.2026, 23:59
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Шахтер собирается усилиться украинским защитником
Футбол | 07.01.2026, 15:42
Шахтер собирается усилиться украинским защитником
Шахтер собирается усилиться украинским защитником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 3
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем