Аль-Наср Эр-Рияд

8 января, в рамках 14 тура чемпионата Саудовской Аравии сойдутся Аль-Наср – Аль-Кадисия. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Наср

«Всемирный клуб» эффектно начал чемпионат, одержав десять побед подряд. Потом была выездная ничья против Аль-Эттифак – 2:2, а в последнем туре уступили СК Аль-Ахли в гостях – 2:3. Такие потери очков стоили команде лидерства, теперь они идут вторыми, отставая от лидера на очко.

Чемпионские амбиции у клуба остаются, высокую результативность показывают звездные португальцы Роналду и Феликс, они забили по 13 мячей в этом чемпионате. Аль-Наср уверенно выиграл свою группу в азиатской Лиге чемпионов 2, шесть побед в 6 встречах, при разнице мячей 22:2. Команда забивает больше всех в чемпионате, в среднем чуть больше трех мячей за игру. Аль-Наср пока не терял дома очков, выиграв все шесть матчей в этом турнире.

Аль-Кадисия

После 12 туров, Аль-Кадисия идет на пятом месте в чемпионате, отставание от первой тройки составляет 4 очка. В последнем туре команда разгромила на своем поле Аль-Рияд со счетом 4:0. Здесь в составе нет такого изобилия звезд, как у предстоящего соперника, но стоит обратить внимание на Ретеги и Киньйонеса, оба успели забить по 8 мячей в этом чемпионате.

Отдельно стоит отметить здесь главного тренера Брендана Роджерса, он в свое время работал коучем в Ливерпуле, Селтике, Лестере. Аль-Кадисия сейчас в неплохой форме, так как не проигрывает три матча кряду в чемпионате, набрав 7 очков за этот период.

Личные встречи

В прошлом сезоне Аль-Кадисия выиграла обе очные встречи с одинаковым счетом 2:1. Аль-Наср не может обыграть соперника уже три матча подряд.

Прогноз

Хозяева котируются фаворитами предстоящего матча, хотя Криштиану и компания сыграют против неудобной для себя команды. Думаю, битва пройдет в упорной борьбе, так что можно ждать любого результата. Команды должны порадовать высокой результативностью, проходимой выглядит ставка на тотал больше 3,5 голов за 1,9.