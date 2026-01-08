Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду с пенальти забил 958-й гол. Но его Аль-Наср уступает
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
08.01.2026 19:30 – FT 1 : 2
Аль-Кадисия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
08 января 2026, 21:19 | Обновлено 08 января 2026, 21:30
155
1

ВИДЕО. Роналду с пенальти забил 958-й гол. Но его Аль-Наср уступает

Португалец отличился на 81-й минуте матча

08 января 2026, 21:19 | Обновлено 08 января 2026, 21:30
155
1 Comments
ВИДЕО. Роналду с пенальти забил 958-й гол. Но его Аль-Наср уступает
Getty Images/Global Images Ukraine

Португалец Криштиану Роналду отметился забитым мячом с пенальти, это его 958-й гол в карьере.

Однако Аль-Наср уступает в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Кадисии.

Сначала счет для гостей открыл Хулиан Киньонес, а впоследствии преимущество гостей удвоил Нандес.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Аль-Наср сумел сократить отставание в конце матча. на 81-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2 (игра продолжается)

Голы: Роналду, 81 (пен) – Киньонес, 51, Нандес, 67

ВИДЕО. Роналду с пенальти забил 958-й гол. Но его Аль-Наср уступает

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Найтан Нандес (Аль-Кадисия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
По теме:
Аль-Наср с голом Роналду проиграл второй матч подряд. Аль-Хиляль оторвался
Атлетико – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Реал провел быстрый гол. Вальверде забил со штрафного на 2-й минуте
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор Аль-Кадисия Хулиан Киньонес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
Футбол | 07 января 2026, 22:20 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника

Ноа Адекоя подписал контракт с красными

Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Футбол | 08 января 2026, 17:49 18
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»

Защитник киевского клуба – о продлении контракта, сборах, разговорах с Костюком и Суркисом

Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины
Футбол | 08.01.2026, 21:21
Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины
Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Биатлон | 08.01.2026, 13:50
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
1000 голів все ближче і ближче
Ответить
0
Популярные новости
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 51
Бокс
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем