ВИДЕО. Роналду с пенальти забил 958-й гол. Но его Аль-Наср уступает
Португалец отличился на 81-й минуте матча
Португалец Криштиану Роналду отметился забитым мячом с пенальти, это его 958-й гол в карьере.
Однако Аль-Наср уступает в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Кадисии.
Сначала счет для гостей открыл Хулиан Киньонес, а впоследствии преимущество гостей удвоил Нандес.
Аль-Наср сумел сократить отставание в конце матча. на 81-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти.
Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026
Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2 (игра продолжается)
Голы: Роналду, 81 (пен) – Киньонес, 51, Нандес, 67
40 yaşındaki Ronaldo, penaltıdan 958. golünü attı. 🔥 pic.twitter.com/vJQHpgmp0p— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) January 8, 2026
События матча
