ВИДЕО. Роналду с пенальти забил 958-й гол. Но его Аль-Наср уступает

Португалец Криштиану Роналду отметился забитым мячом с пенальти, это его 958-й гол в карьере.

Однако Аль-Наср уступает в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Кадисии.

Сначала счет для гостей открыл Хулиан Киньонес, а впоследствии преимущество гостей удвоил Нандес.

Аль-Наср сумел сократить отставание в конце матча. на 81-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2 (игра продолжается)

Голы: Роналду, 81 (пен) – Киньонес, 51, Нандес, 67

