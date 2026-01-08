Аль-Наср Эр-Рияд

Аль-Наср проиграл в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Кадисии (1:2).

Португалец Криштиану Роналду отметился забитым мячом с пенальти, это его 958-й гол в карьере.

Сначала счет для гостей открыл Хулиан Киньонес, а впоследствии преимущество гостей удвоил Найтан Нандес.

Аль-Наср сумел сократить отставание в конце матча благодаря пенальти от Роналду, но на большее команду не хватило.

Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2

Голы: Роналду, 81 (пен) – Киньонес, 51, Нандес, 67

Видео голов и обзор матча