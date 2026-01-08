Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Роналду забил 958-й мяч. Видео голов и обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
08.01.2026 19:30 – FT 1 : 2
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия
08 января 2026, 22:52 | Обновлено 08 января 2026, 22:55
38
0

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2. Роналду забил 958-й мяч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Аль-Наср проиграл в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Кадисии (1:2).

Португалец Криштиану Роналду отметился забитым мячом с пенальти, это его 958-й гол в карьере.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сначала счет для гостей открыл Хулиан Киньонес, а впоследствии преимущество гостей удвоил Найтан Нандес.

Аль-Наср сумел сократить отставание в конце матча благодаря пенальти от Роналду, но на большее команду не хватило.

Саудовская Аравия. 14-й тур, 8 января 2026

Аль-Наср – Аль-Кадисия – 1:2

Голы: Роналду, 81 (пен) – Киньонес, 51, Нандес, 67

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Найтан Нандес (Аль-Кадисия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
Роналду забил в 25 разных календарных годах. Только трое старожилов впереди
ВИДЕО. Аль-Хиляль отгрузил 3 мяча соперникам и упрочил лидерство
Милан – Дженоа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
