Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
08 января 2026, 18:22 |
1

ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера

Анатолий Диденко и одесский «Черноморец» договорились о прекращении сотрудничества

1 Comments
ФК Черноморец Одесса. Анатолий Диденко

Одесский «Черноморец» прекратил сотрудничество с главным тренером второй команды Анатолием Диденко. Об этом сообщила пресс-служба «моряков» на официальном сайте:

«Старший тренер второй команды нашего клуба Анатолий Диденко покидает ФК «Черноморец». В 2018, 2019, 2025 гг. Анатолий Александрович был ассистентом главного тренера «Черноморца», в 2019-2025 гг. возглавлял молодежный и юношеский составы, с июня 2025-го работал в «Черноморце-2».

Ранее играл нападающим за команду «моряков». Провел в 2009-2015, 2018 гг. 184 официальных матча, забил 31 мяч.

Благодарны Анатолию Александровичу за годы отданые ФК «Черноморец», желаем успешного продолжения тренерской карьеры!»

«Черноморец» набрал 38 баллов после 18 туров и занимает третье место в Первой лиге, позволяющее попасть в плей-офф за право повыситься в элитный дивизион. Отставание от лидера – черновицкой «Буковины» – составляет десять пунктов.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Анатолий Диденко отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: ФК Черноморец
Перець
Чорноморець аби не припинив існування,  який вихід в Упл ?
