Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»

Защитник «Динамо» Денис Попов поделился эмоциями после продления контракта с клубом сроком на пять лет, а также рассказал о том, как провел новогодние праздники и какие ожидания от предстоящих зимних сборов:

– Какие впечатления вас переполняют после продления контракта? Что вы чувствуете?

– Наверное, прежде всего чувствую доверие от руководства клуба и команды, ведь мне дали понять, что я нужен, что я еще могу принести пользу «Динамо» – ощущения положительные. Долгих переговоров не было, мы пообщались с президентом, он предложил условия – и я их принял.

– То есть не долго раздумывали над предложением, все прошло быстро, и вы оперативно договорились?

– Можно сказать, что да. Были разные варианты, но ни один из них не был настолько достойным, как возможность остаться в «Динамо». Во-первых, я здесь уже очень долго, думаю, внес определенный вклад в победы команды. Поэтому рад был услышать от президента, что на меня рассчитывают.

– Интересно, какие у вас были другие варианты продолжения карьеры, которые вы рассматривали?

– Они были из других чемпионатов, но, думаю, сейчас уже не уместно об этом говорить. Не знаю, что будет дальше – возможно, что-то изменится. Но на этот момент я в «Динамо», я с «Динамо» и дальше буду стараться помогать и приносить пользу команде.

– Ваш контракт рассчитан еще на пять лет. Какие цели ставите перед собой в это время – командные и личные?

– Конечно, у «Динамо» нет других целей, кроме побед в каждом матче. У нас сейчас новый тренер, мы подстраиваемся друг под друга и стараемся помогать. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, это даст положительный импульс. Впереди сборы, пройдем их – и увидим, как все сложится. Конечно, настроение положительное, ведь нужно улучшать ситуацию в турнирной таблице. Также у нас есть еще один трофей, который нужно завоевать. Повторюсь, перед «Динамо» всегда стоят только самые высокие цели и все это должны понимать.

– Был ли у вас разговор с Игорем Костюком перед подписанием контракта? Возможно, вы совещались, говорили о том, рассчитывает ли он на вас, чувствуете ли от него доверие?

– Да, конечно, разговор был. Он дал мне понять, что рассчитывает на меня, и для меня было очень важно это услышать. Потом мы с президентом все решили и пришли к такому решению. Будь иначе, я бы, наверное, не подписывал контракт. А так – у меня есть силы, я полон энергии и готов работать дальше на максимуме.

– Почувствовали ли поддержку болельщиков по поводу продления контракта?

– Я всегда благодарен тем болельщикам, которые действительно искренне поддерживают «Динамо» и переживают душой и сердцем. От себя могу сказать, что команда меняется, омолаживается, и все работают на сто процентов. Спасибо за терпение и за приветствие по поводу продления контракта. А тем, кто, мягко говоря, не рад этой пролонгации, желаю всего лучшего, крепкого здоровья. И пусть у вас все будет хорошо.

– Расскажите, как вы провели зимний отпуск, какие впечатления, эмоции получили, удалось ли восстановиться?

– Отпуск провел хорошо, был в Киеве с семьей, праздновали Новый год в семейном кругу. С начала года начал тренироваться, постепенно приводить тело в тонус, ведь времени на раскачку не будет. Как всегда, с первых дней предстоит серьезная работа, и мы будем работать. В общем, все хорошо, все нормально.

– Как чувствуете себя перед началом сборов? Полностью ли готовы – физически, морально, эмоционально?

– О физическом состоянии пока сложно говорить, ведь только заканчивается отпуск. Психологически чувствую себя хорошо, немного перезагрузился, больше времени провел с семьей. Скоро месяц не будем видеться, пока будем на сборах, поэтому все идет по плану: небольшая подготовка – и дальше сборы. Со здоровьем все хорошо, ограничений нет.

– Чего ожидаете от сборов под руководством нового тренера, от подготовительной работы с новым тренерским штабом?

– Я уже говорил, что это будет первый сбор с этим тренером. Будем смотреть, что предложит тренер и его штаб. Сборы – это непростой период, их нелегко проходить, ведь будут серьезные нагрузки. Поэтому нужно быть готовым и ментально, и физически, настраиваться на то, чтобы качественно подготовиться ко второй половине сезона и быть оптимально готовым к матчам.