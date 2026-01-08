Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Выбила вторую сеяную. Как это было: Костюк одолела финалистку слэмов
WTA
08 января 2026, 18:04 |
317
0

ФОТО. Выбила вторую сеяную. Как это было: Костюк одолела финалистку слэмов

Смотрите фотогалерею матча 1/8 финала WTA 500 в Брисбене Костюк – Анисимова

08 января 2026, 18:04 |
317
0
ФОТО. Выбила вторую сеяную. Как это было: Костюк одолела финалистку слэмов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 января украинка Марта Костюк в статусе андердога переиграла третью ракетку мира Аманду Анисимову в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене.

Костюк обыграла Анисимову, которая была посеяна под вторым номером, в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 27 минут. Это было четвертое очное противостояние Марты и Аманды – 3:1 в пользу украинки.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Анисимова!

Анисимова в 2025 года сыграла в двух финалах турниров Grand Slam – на Уимблдоне (поражение Иге Свентек) и US Open (поражение Арине Соболенко).

В четвертьфинале пятисотника в Брисбене Костюк поборется с Миррой Андреевой.

ФОТО. Выбила вторую сеяную. Как это было: Костюк одолела финалистку слэмов

vybila-vtoruyu-seyanuyu-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-finalistku-slemov
vybila-vtoruyu-seyanuyu-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-finalistku-slemov-foto-1
vybila-vtoruyu-seyanuyu-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-finalistku-slemov-foto-2
vybila-vtoruyu-seyanuyu-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-finalistku-slemov-foto-3
vybila-vtoruyu-seyanuyu-kak-eto-bylo-kostyuk-odolela-finalistku-slemov-foto-4
По теме:
Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 9 января
Без Ястремской, но с Костюк. Определена пары 1/4 финала WTA 500 в Брисбене
КОСТЮК: «Все, что сделали, приносит плоды. А это только первая неделя года»
Марта Костюк Аманда Анисимова фото фотогалерея WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 07 января 2026, 23:59 26
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги

В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
Футбол | 07 января 2026, 22:20 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника

Ноа Адекоя подписал контракт с красными

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Ястремская в Брисбене уступила 6-й ракетке после выигранного первого сета
Теннис | 08.01.2026, 13:05
Ястремская в Брисбене уступила 6-й ракетке после выигранного первого сета
Ястремская в Брисбене уступила 6-й ракетке после выигранного первого сета
ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
Теннис | 08.01.2026, 17:26
ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 50
Бокс
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 11
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем