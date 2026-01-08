8 января украинка Марта Костюк в статусе андердога переиграла третью ракетку мира Аманду Анисимову в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене.

Костюк обыграла Анисимову, которая была посеяна под вторым номером, в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 27 минут. Это было четвертое очное противостояние Марты и Аманды – 3:1 в пользу украинки.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Анисимова!

Анисимова в 2025 года сыграла в двух финалах турниров Grand Slam – на Уимблдоне (поражение Иге Свентек) и US Open (поражение Арине Соболенко).

В четвертьфинале пятисотника в Брисбене Костюк поборется с Миррой Андреевой.

ФОТО. Выбила вторую сеяную. Как это было: Костюк одолела финалистку слэмов