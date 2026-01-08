Федык рассказал, как игра Руха изменилась с его приходом

Главный тренер «Руха» Иван Федык рассказал, как игра команды менялась в ходе первой части сезона, а также о невезении и недобранных очках.

– Вы говорили, что когда возглавили «Рух», требования к тренировочному процессу и игре несколько изменились. Что именно изменилось?

– Требования изменились во всем. Сейчас мы хотим больше играть с мячом, а не отдавать его вперед. Стремимся играть первым номером в атаке.

Что касается обороны, то мы перешли с игры один в один на зону, поэтому это также непросто. Поэтому мы меняем все постепенно.

– Подведите итог первого круга «Руха». Что удалось, а над чем еще нужно работать?

– Не могу сказать, что что-то удалось так, как мы ожидали. Мы хотели набрать больше очков, завершение года прошло неплохо, но кроме этого мы могли набрать гораздо больше очков, если бы чуть больше повезло.

Можно отметить много матчей: игра с «Оболонью», «Кривбассом», «Карпатами», «Зорей», ЛНЗ. Мы точно недобрали очков 10–14.

– В каких матчах команда была близка к идеальному футболу по вашему пониманию?

– Были матчи, где мы полностью переграли соперника: игра с «Зорей», матч с «Колосом», где мы могли забить еще трижды, кубковая игра с «Полесьем». С каждой игрой ребята все больше понимали требования и демонстрировали хорошую игру.