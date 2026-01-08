ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги сообщил о назначении нового президента

Новым президентом ивано-франковского «Прикарпатье-Благо» стал Сергей Пташник, который заменил на этой должности Андрея Поповича. Об этом сообщила пресс-служба клуба Первой лиги:

«Спасибо Поповичу Андрею Борисовичу за сотрудничество! В то же время, хотим поздравить Пташника Сергея Владимировича с новой должностью. Желаем удачи, вдохновения и новых побед вместе с командой!»

Сергей Пташник играл на позиции полузащитника, выступал, в частности, за «Прикарпатье», «Подолье» и другие украинские клубы. Завершил профессиональную карьеру в 2000 году, после чего стал наставником второй команды «Прикарпатье».

После 18 туров ивано-франковский клуб набрал 25 баллов и разместился на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от четвертого места, позволяющее попасть в плей-офф за повышение в классе, составляет 11 пунктов.