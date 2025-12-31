Трансфер мечты Лапорты. Барселона собирается бесплатно подписать топ-игрока

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 31-летний футболист привлекает внимание испанского клуба. Португальца в команде хочет видеть президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Соглашение Бернарду с «Манчестер Сити» истекает летом 2026 года, его уход из команды практически решенный вопрос.

Также хавбек привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, где ему предлагают существенно более высокую зарплату, чем в Испании.

В текущем сезоне Бернарду Силва провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах в которых успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

