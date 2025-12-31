Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер мечты Лапорты. Барселона собирается бесплатно подписать топ-игрока
31 декабря 2025, 08:14 | Обновлено 31 декабря 2025, 08:15
Трансфер мечты Лапорты. Барселона собирается бесплатно подписать топ-игрока

В Каталонию может перебраться Бернарду Силва

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 31-летний футболист привлекает внимание испанского клуба. Португальца в команде хочет видеть президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Соглашение Бернарду с «Манчестер Сити» истекает летом 2026 года, его уход из команды практически решенный вопрос.

Также хавбек привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, где ему предлагают существенно более высокую зарплату, чем в Испании.

В текущем сезоне Бернарду Силва провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах в которых успел отличиться одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приняла неожиданное решение относительно будущего Месси.


19-кратный чемпион собирается оформить трансфер звезды сборной Украины
Арсенал набрал наибольшее количество очков у АПЛ в 2025 году
Определен лучший бомбардир Лиги чемпионов в 2025 году
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net

