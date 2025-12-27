Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона приняла неожиданное решение относительно будущего Месси
Испания
Барселона приняла неожиданное решение относительно будущего Месси

Аргентинец может вернуться, но не в качестве игрока

Барселона приняла неожиданное решение относительно будущего Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси может снова вернуться в «Барселону», но не в роли футболиста.

По информации испанских СМИ, в каталонском клубе рассматривают вариант привлечения аргентинца к работе в руководстве после завершения игровой карьеры.

Лионель Месси провел в «Барселоне» 17 лет (2003-2021), забив 672 гола в 778 матчах, став клубным рекордсменом и выиграв 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и 4 Лиги чемпионов, а также ряд других наград.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».

Лионель Месси чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
Источник: El Nacional
