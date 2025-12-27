Испания27 декабря 2025, 05:02 |
147
0
Барселона приняла неожиданное решение относительно будущего Месси
Аргентинец может вернуться, но не в качестве игрока
27 декабря 2025, 05:02 |
147
0
Лионель Месси может снова вернуться в «Барселону», но не в роли футболиста.
По информации испанских СМИ, в каталонском клубе рассматривают вариант привлечения аргентинца к работе в руководстве после завершения игровой карьеры.
Лионель Месси провел в «Барселоне» 17 лет (2003-2021), забив 672 гола в 778 матчах, став клубным рекордсменом и выиграв 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и 4 Лиги чемпионов, а также ряд других наград.
Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 декабря 2025, 02:32 0
Дулуб – о Шапаренко и Бражко
Футбол | 26 декабря 2025, 07:00 4
Виктор раскритиковал свой бывший клуб – «Динамо»
Футбол | 26.12.2025, 11:19
Футбол | 26.12.2025, 19:47
Хоккей | 26.12.2025, 08:40
Комментарии 0
Популярные новости
25.12.2025, 01:02 1
25.12.2025, 10:09 12
25.12.2025, 14:22 18
25.12.2025, 14:08 16
26.12.2025, 10:42 8
25.12.2025, 08:55 12
25.12.2025, 02:32 1
25.12.2025, 05:02