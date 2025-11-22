Тибо Куртуа назвал вратаря, который лучше него

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о том, кого считает лучшим стражем ворот в истории мадридского клуба.

«Быть среди лучших вратарей «Реала» всех времен – это большая честь, но я не святой Икер Касильяс. Он имеет особое значение для болельщиков», — отметил Куртуа.

В нынешнем сезоне бельгиец провел 16 матчей, пропустил 12 мячей и восемь раз завершал поединки «на ноль».

