22 ноября 2025, 05:02
Тибо Куртуа назвал вратаря, который лучше него

Бельгиец не считает себя лучшим в истории «Реала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о том, кого считает лучшим стражем ворот в истории мадридского клуба.

«Быть среди лучших вратарей «Реала» всех времен – это большая честь, но я не святой Икер Касильяс. Он имеет особое значение для болельщиков», — отметил Куртуа.

В нынешнем сезоне бельгиец провел 16 матчей, пропустил 12 мячей и восемь раз завершал поединки «на ноль».

Ранее сообщалось, что Куртуа требует у «Реала», чтобы один футболист больше никогда не играл в старте.

Дмитрий Олийченко Источник: Cope
