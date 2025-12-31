Одна позиция, разные баллы. Известны оценки Зинченко и Миколенко

Во вторник, 30 декабря, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Эвертоном». Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась гостевой .

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями. Так же полностью и безрезультативно игру провел Александр Зинченко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс Миколенко статистический портал WhoScored оценил в 7,3 баллов из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в матче, а вот Александр Зинченко с рейтингом 6,1 стал одним из худших игроков встречи.

Оценки игроков за матч Ноттингем Форест – Эвертон: