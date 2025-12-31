Назван лучший в первой части чемпионата. Это игрок сборной Украины

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший форвард «Шахтера» Виктор Грачев подвел промежуточный итог соревнований в УПЛ, назвав тройку лучших футболистов в осенней части чемпионата.

– На мой взгляд, первого места заслуживает Алексей Гуцуляк, – сказал Грачев. – За «Полесье» он совершил всего пять результативных действий, но когда он на поле, команда, как мне кажется, чувствует себя более уверенно. Естественно, нельзя не отметить и его игру за сборную Украины. Он был заметной фигурой в осенних матчах «сине-желтых».

Второе место я бы отдал Просперу Оба, который за короткое время стал лидером ЛНЗ, и теперь он подписал контракт с «Шахтером». А на третье место я поставлю Алиссона. И если бы не травма этого бразильского полузащитника, то он мог бы быть и первым в этом списке.

Напомним, что базовая дата старта второй части чемпионата – 21 февраля.