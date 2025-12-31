Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший в первой части чемпионата. Это игрок сборной Украины
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 10:13 | Обновлено 31 декабря 2025, 11:30
584
0

Назван лучший в первой части чемпионата. Это игрок сборной Украины

Известный в прошлом нападающий Виктор Грачев назвал свою версию тройки лауреатов

31 декабря 2025, 10:13 | Обновлено 31 декабря 2025, 11:30
584
0
Назван лучший в первой части чемпионата. Это игрок сборной Украины
Полесье. Алексей Гуцуляк

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший форвард «Шахтера» Виктор Грачев подвел промежуточный итог соревнований в УПЛ, назвав тройку лучших футболистов в осенней части чемпионата.

– На мой взгляд, первого места заслуживает Алексей Гуцуляк, – сказал Грачев. – За «Полесье» он совершил всего пять результативных действий, но когда он на поле, команда, как мне кажется, чувствует себя более уверенно. Естественно, нельзя не отметить и его игру за сборную Украины. Он был заметной фигурой в осенних матчах «сине-желтых».

Второе место я бы отдал Просперу Оба, который за короткое время стал лидером ЛНЗ, и теперь он подписал контракт с «Шахтером». А на третье место я поставлю Алиссона. И если бы не травма этого бразильского полузащитника, то он мог бы быть и первым в этом списке.

Напомним, что базовая дата старта второй части чемпионата – 21 февраля.

По теме:
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
127 матчей, 330 голов. Чем запомнилась первая часть сезона УПЛ 2025/26?
Виктор Грачев Украинская Премьер-лига Алексей Гуцуляк Полесье Житомир сборная Украины по футболу Проспер Оба ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Алиссон Сантана
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Футбол | 30 декабря 2025, 18:23 1
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»

София Оливейра не поняла решение тренера Бенфики

Эдди ХИРН: «Очень большое сочувствие. Это настоящая трагедия»
Бокс | 31 декабря 2025, 01:32 2
Эдди ХИРН: «Очень большое сочувствие. Это настоящая трагедия»
Эдди ХИРН: «Очень большое сочувствие. Это настоящая трагедия»

Промоутер – о ДТП Энтони Джошуа

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Футбол | 30.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Хоккей | 30.12.2025, 09:59
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
19-кратный чемпион собирается оформить трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 31.12.2025, 08:41
19-кратный чемпион собирается оформить трансфер звезды сборной Украины
19-кратный чемпион собирается оформить трансфер звезды сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 15
Футбол
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
29.12.2025, 08:28 1
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем