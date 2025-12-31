Футболист, который покинул Украину полгода назад, вернется в Динамо

Украинский вингер Кирил Пашко досрочно покинет чемпионат Польши и вернется в расположение киевского «Динамо». Источник, приближенный к польскому клубу «Лехия» Гданьск, подтвердил уход футболиста:

«Загадочный 19-летний украинец был взят в аренду из киевского «Динамо» во время летнего трансферного окна, но его время в Гданьске уже подошло к концу.

Оно ограничивалось тренировками с командой, поскольку вингер даже не попадал в заявку по решению главного тренера. Кроме того, Кирилл недавно получил травму, что усугубило ситуацию и способствовало сокращению его пребывания в Польше».

В прошлом сезоне Пашко провел четыре матча в чемпионате Украины U-19 и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА, однако не сумел отличиться результативными действиями. Вингер ранее выступал за «Динамо» U-19 и луганскую «Зарю» U-17 (на правах аренды).

В составе «Лехии» играет несколько украинцев – голкипер Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук (аренда из киевского «Динамо»), полузащитники Иван Желизко и Антон Царенко, а также форвард Богдан Вьюнник.