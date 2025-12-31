Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. 127 матчей, 330 голов. Чем запомнилась первая часть сезона УПЛ 2025/26?
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 10:38 | Обновлено 31 декабря 2025, 10:39
127 матчей, 330 голов. Чем запомнилась первая часть сезона УПЛ 2025/26?

Рассмотрим промежуточные статистические факты текущего чемпионата

127 матчей, 330 голов. Чем запомнилась первая часть сезона УПЛ 2025/26?
Getty Images/Global Images Ukraine

УПЛ опубликовала ряд интересных статистических итогов первой части сезона 2025/26.

В чемпионате на данный момент было сыграно 127 матчей, в которых было забито 330 голов.

402 игрока появлялись на поле в этих играх, из них 114 – легионеры.

Матчи с наибольшей разницей в счете: Оболонь – Шахтер – 0:6 и Шахтер – Полтава – 7:1.

Поединок между Эпицентром и Кривбассом стал самым результативным (9 голов, 4:5).

Наибольшее количество голов забил донецкий Шахтер – 42.

В первой части сезона футболистам было показано 473 желтых и 15 красных карточек.

Самым посещаемым матчем стал поединок между Эпицентром и Шахтером, который собрал 9 850 зрителей.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рейтинг статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии
