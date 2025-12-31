127 матчей, 330 голов. Чем запомнилась первая часть сезона УПЛ 2025/26?
Рассмотрим промежуточные статистические факты текущего чемпионата
УПЛ опубликовала ряд интересных статистических итогов первой части сезона 2025/26.
В чемпионате на данный момент было сыграно 127 матчей, в которых было забито 330 голов.
402 игрока появлялись на поле в этих играх, из них 114 – легионеры.
Матчи с наибольшей разницей в счете: Оболонь – Шахтер – 0:6 и Шахтер – Полтава – 7:1.
Поединок между Эпицентром и Кривбассом стал самым результативным (9 голов, 4:5).
Наибольшее количество голов забил донецкий Шахтер – 42.
В первой части сезона футболистам было показано 473 желтых и 15 красных карточек.
Самым посещаемым матчем стал поединок между Эпицентром и Шахтером, который собрал 9 850 зрителей.
