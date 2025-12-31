Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 02:02
Лучший бомбардир УПЛ может перейти в команду Первой лиги

«Буковина» может заманить Будковского

Лучший бомбардир УПЛ может перейти в команду Первой лиги
УПЛ. Филипп Будковский

Черновицкая «Буковина» может снова вернуться к варианту с подписанием форварда луганской «Зари» Филиппа Будковского.

По имеющейся информации, такой сценарий возможен в случае, если 32-летний нападающий в ближайшее время не определится со своим дальнейшим карьерным путем. Ранее Будковский уже находился в сфере интересов «Буковины», однако переговоры были приостановлены после того, как клуб договорился о трансфере экс-нападающего «Агробизнеса» Максима Войтиховского.

В то же время у Будковского есть еще один реальный вариант – продолжение карьеры в Казахстане. Клуб «Иртыш» рассчитывает подписать украинского нападающего во время зимнего трансферного окна.

Сейчас форвард «Зари» проводит сильный сезон и входит в число лучших бомбардиров УПЛ. В 15 матчах чемпионата Будковский забил семь мячей и отдал одну результативную передачу, деля первое место в гонке бомбардиров с еще пятью футболистами.

Филипп Будковский трансферы УПЛ Заря Луганск Буковина Черновцы
Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
