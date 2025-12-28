«Не исключаю». Лучший бомбардир УПЛ может сменить клуб уже зимой

Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский в эксклюзивном интервью для Sport.ua подтвердил слухи о заинтересованности в нем со стороны казахстанского «Иртыша».

– Сейчас также есть интерес к тебе со стороны зарубежных клубов. Что можешь сказать по этому поводу?

– Интерес есть, но до полной конкретики пока не доходит. Дальше разговоров дело не идет.

– А что скажешь по поводу казахстанского «Иртыша»?

– Они звонили, сказали, что есть сумма на трансфер и на мою зарплату. Есть и другие факторы, которые могут сыграть определяющую роль, поэтому я пока думаю, но вариант с переездом в Казахстан я не исключаю.