«Не исключаю». Лучший бомбардир УПЛ может сменить клуб уже зимой
Филипп Будковский подтвердил интерес Иртыша
Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский в эксклюзивном интервью для Sport.ua подтвердил слухи о заинтересованности в нем со стороны казахстанского «Иртыша».
– Сейчас также есть интерес к тебе со стороны зарубежных клубов. Что можешь сказать по этому поводу?
– Интерес есть, но до полной конкретики пока не доходит. Дальше разговоров дело не идет.
– А что скажешь по поводу казахстанского «Иртыша»?
– Они звонили, сказали, что есть сумма на трансфер и на мою зарплату. Есть и другие факторы, которые могут сыграть определяющую роль, поэтому я пока думаю, но вариант с переездом в Казахстан я не исключаю.
