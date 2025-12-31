Что ждет Реал в 2026 году? Винисиус обратился к фанатам

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился своими ожиданиями и главными целями на 2026 год.

«Мы отдаем себе отчет в том, что обязаны прибавлять, чтобы 2026 год принес больше радости всем, и прежде всего поклонникам «Реала».

Я продолжаю черпать опыт в этом клубе, учась у фанатов и своего окружения. Мы понимаем, что текущий период выдался для нас не самым успешным, однако нет никаких сомнений: мы вернемся к триумфам и снова окажемся на вершине.

В 2026 году я хочу пожелать всем здоровья, внутренней гармонии и как можно больше трофеев для «Мадрида», ведь именно победы приносят счастье нам и нашим болельщикам. Да здравствует «Мадрид»!» – заявил Винисиус.