Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 декабря 2025, 01:32
Что ждет Реал в 2026 году? Винисиус обратился к фанатам

Бразилец поделился своими ожиданиями и целями

Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился своими ожиданиями и главными целями на 2026 год.

«Мы отдаем себе отчет в том, что обязаны прибавлять, чтобы 2026 год принес больше радости всем, и прежде всего поклонникам «Реала».

Я продолжаю черпать опыт в этом клубе, учась у фанатов и своего окружения. Мы понимаем, что текущий период выдался для нас не самым успешным, однако нет никаких сомнений: мы вернемся к триумфам и снова окажемся на вершине.

В 2026 году я хочу пожелать всем здоровья, внутренней гармонии и как можно больше трофеев для «Мадрида», ведь именно победы приносят счастье нам и нашим болельщикам. Да здравствует «Мадрид»!» – заявил Винисиус.

Реал Мадрид Винисиус Жуниор Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
