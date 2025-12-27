ФОТО. Зидан прибыл на Кубок африканских наций в особой целью

Зинедин Зидан наблюдал, как его сын Лука Зидан провел «сухой» матч в победе Алжира над Суданом (3:0) на старте Кубка африканских наций.

Рияд Марез оформил дубль, а 20-летний Ибрахим Маза забил свой первый гол за сборную, благодаря чему один из фаворитов турнира возглавил группу E. «Главное было начать с победы. В прошлые разы старт не удавался, сегодня мы это исправили», – отметил Марез.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Зидан присутствовал на стадионе «Мулай Эль Хассан» и каждый раз получал аплодисменты трибун, когда появлялся на экранах. Лука Зидан, представляющий страну своего деда, получил шанс из-за травмы основного вратаря Александра Укиджа и несколько раз выручил команду.

Судан остался вдесятером перед перерывом после удаления Салаха Адила. Во втором тайме Алжир дожал соперника: Марез забил второй мяч, а Маза установил окончательный счет.