ФОТО. Зидан прибыл на Кубок африканских наций в особой целью
Лука Зидан дебютировал на Кубке Африки при поддержке отца
Зинедин Зидан наблюдал, как его сын Лука Зидан провел «сухой» матч в победе Алжира над Суданом (3:0) на старте Кубка африканских наций.
Рияд Марез оформил дубль, а 20-летний Ибрахим Маза забил свой первый гол за сборную, благодаря чему один из фаворитов турнира возглавил группу E. «Главное было начать с победы. В прошлые разы старт не удавался, сегодня мы это исправили», – отметил Марез.
Зидан присутствовал на стадионе «Мулай Эль Хассан» и каждый раз получал аплодисменты трибун, когда появлялся на экранах. Лука Зидан, представляющий страну своего деда, получил шанс из-за травмы основного вратаря Александра Укиджа и несколько раз выручил команду.
Судан остался вдесятером перед перерывом после удаления Салаха Адила. Во втором тайме Алжир дожал соперника: Марез забил второй мяч, а Маза установил окончательный счет.
