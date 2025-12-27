ФОТО. У футболиста МЮ новый роман. Его девушка – топ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт может состоять в новых отношениях. Поводом для слухов стало рождественское фото, опубликованное футболистом в Instagram, на котором он позирует, обняв загадочную девушку.

По информации источников, речь идет о Джордан Портер – специалисте по организации люксовых мероприятий из Лондона, которая предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания. Ранее на эту связь указывали инсайдеры, специализирующиеся на новостях о личной жизни футболистов.

Сообщается, что Портер работает с VIP-клиентами в GP Management и является близкой подругой жены Жоржиньо – Кэтрин Хардинг. Также отмечается, что Маунт и Джордан вместе присутствовали на частной вечеринке у Жоржиньо в марте этого года.

Официального подтверждения отношений от футболиста пока нет, однако в окружении игрока считают, что именно Портер может стать новой WAG игрока «Манчестер Юнайтед». Последним подтвержденным романом Маунта были отношения с моделью и певицей Хлоей Виллинс-Уоттс, с которой он расстался в конце 2022 года.