Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Лига конференций
Шахтер Донецк
06.11.2025 19:45 – FT 2 : 0
Брейдаблик
Лига конференций
Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик

В этот раз ротация «горняков» сработала

Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Getty Images/Global Images Ukraine

После важной победы — как в турнирном плане, так и в эмоциональном — над киевским «Динамо» (3:1) в чемпионате Украины, «Шахтёр» отправился в Краков, где провёл очередной матч Лиги конференций. Поражение от варшавской «Легии» в предыдущем туре отбросило «горняков» в середину турнирной таблицы, и следующая игра предоставляла отличную возможность улучшить свои позиции.

Соперником стал исландский «Брейдаблик» — команда, мягко говоря, не из числа самых известных в Европе. Исландцы набрали лишь одно очко в двух турах Лиги конференций и приехали в Краков в статусе явного андердога. Их сезон в национальном чемпионате завершился полторы недели назад: «Брейдаблик» финишировал лишь четвёртым и не сумел завоевать место в еврокубках на следующий год.

Арда Туран вновь прибег к широкой ротации — в стартовом составе оказался лишь один игрок, выходивший с первых минут в матче против «Динамо» — Артём Бондаренко. И, похоже, это решение было оправданным. С первых минут «горняки» захватили инициативу, взяли мяч под контроль и устроили полную доминацию по владению. Проблема лишь в том, что эта доминация долгое время не превращалась в реальные моменты. Более того, первым полумомент создали именно исландцы: Гунлаугссон пробил с 25 метров, и мяч прошёл в нескольких сантиметрах от левой штанги. На этом атакующие потуги гостей в первом тайме фактически закончились.

«Шахтёр» же свой первый опасный момент создал лишь к середине тайма. Бондаренко получил мяч на левом фланге и прострелил в штрафную на Элиаса, который с семи метров умудрился пробить мимо ворот, хотя имел всё время, чтобы подготовить удар. Но уже спустя пару минут донечане добились своего — воспользовались одним из многочисленных угловых. Назарина заметил Бондаренко, оставшегося без опеки у линии штрафной, и мягко навесил точно ему на ногу. Артём пробил в одно касание — низом, в левый угол, и вратарь исландцев не смог выручить.

До конца первого тайма хозяева продолжали владеть мячом: сами много комбинировали, не создавая при этом большого числа острых эпизодов, но и сопернику почти ничего не позволяли. А в концовке тайма арбитр решил немного пощекотать нервы — уже после свистка на перерыв он задержал команды на поле, поскольку VAR проверял возможный эпизод с пенальти в штрафной «Шахтёра». Впрочем, одиннадцатиметровый в итоге назначен не был.

Второй тайм начался в том же ключе, что и прошёл весь первый. Однако исландцы, похоже, почувствовали, что могут изменить ход игры — стали активнее выбегать в атаку и чаще прессинговать «горняков». Возможно, им удалось бы создать опасный момент и сравнять счёт, но не успели. Игроки «Шахтёра» вовремя удвоили своё преимущество. Исаки сумел зацепиться за мяч в штрафной после серии рикошетов и скинул его назад на Элиаса, который мастерски закрутил мяч в правый дальний угол — 2:0.

Исландцы пытались до самого конца отыграть хотя бы один мяч, но им явно не хватало мастерства. «Шахтёр» же не форсировал события и не особенно шёл вперёд, хотя можно было ожидать, что игроки ротации захотят проявить себя. Главное, что донечане не позволили сопернику создать ничего по-настоящему опасного и не заставили своих болельщиков понервничать.

«Горняки» в следующем туре отправятся в Ирландию, где встретятся с местным «Шемрок Роверс», тогда как «Брейдаблик» дома примет обидчика киевского «Динамо» — турецкий «Самсунспор».

Лига конференций. Основной раунд. 3-й тур.

«Шахтёр» – «Брейдаблик» – 2:0

Голы: Бондаренко, 27, Кауан Элиас, 65.

Предупреждение: Эйнарссон В. , 64.

«Шахтёр»: Ризнык – Азаров, Бондар, Грам, Винисиус Тобиас – Назарина – Мейреллиш (Швед, 75), Исаки, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас – Кауан Элиас.

«Брейдаблик»: Эйнарссон – Йоунссон К., Маргейрссон, Оррассон, Вальгейрссон – Йоунссон А. (Эйнарссон В., 63), Людвикссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) – Ингварссон (Омарссон, 63), Ульфарссон (Бьярнасон, 63), Торстейнссон.

Арбитр: Андрей Чивулете (Румыния).

Стадион: «Городской» имени Генрика Реймана (Краков).

ШАХТЕР – БРЕЙДАБЛИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк), асcист Исаке.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк), асcист Егор Назарина.
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии 56
8number
Шахтар не зовсім так як міг, але таки переміг. Молодці.
Тепер чекаємо такої ж гри від Динамо.
+8
SamojlovS
Ну что, Шахтер свои 3 очка взял. Дело теперь за Динамо? 
+8
Alex86 1
Кротов с победой, но игра не интересная совершенно, ну хоть очки в копилку страны и то + в наших реалиях 
+8
Юрій Олексійович
З перемогою Шахтар!!!
+7
mayakovskiy1
Виграли й добре. Гра звісно дуже так собі, але проти автобусів й з більш креативним складом були проблеми 
+6
New Zealander
Туран як бачимо використовує цей турнір як тренування та платформу для експериментів. Думав що хоч заміни норм зробить, а він випустив Глущенка та Шведа, коли на лавці сидять Невертон, Егіналдо, Педро, Педріньйо, Марлон. Потім якщо доведеться рахувати забиті голи для виходу у вісімку кращих то такі експерименти можуть дорого коштувати. Але сподіваємось що він все розрахував і знає що робить. 
+4
Андрій Заліщук
Є перемога, але якась вона без присмаку ейфорії, з Шемроком легкої прогулянки не буде
+4
Frank Piter
Ожидаемо, всех болельщиков Шахтера с победой 
+3
Ukraine
Вітаю
+3
mig3131
Виграли це добре , але так натужно і якось дійсно володіли мʼячем заради самого мʼяча. Передачі ніякі, удари сонні. Так вдалий удар Бондаренка, але це все. Тревога від того що зараз Шахтар стане була до кінця. 
+3
putin khuylo stop the war
гра дуже печальна. Ейфорії нажаль немає
+3
GroundUnder
короли брейдабликов
+1
Фанькин кот
Таки да, почти прогулочный матч. Соперник на уровне нашей 1 лиги. Но всё равно приятно, победа в Еврокубке всё же.
0
avk2307
всіх кротів з перемогою.
Кожному бразильцю додаткову премію.
Вони такі пережили моменти, я думаю могли й не налаштуватися.
+3 бали (але в таблицю 2)
0
Lesovij7
Некому душить Бондаря 
0
AK.228
Бездарная игра
Исландцы - дворовая команда и даже с ними - ноль созданных моментов 
0
Лига
Сделали ротацию и потренировались перед чемпионатом. Выиграли у ноунейма то понятно, да и играли так себе ходили по полю, после гола Элиаса вообще остановились , можно и нужно было ещё забивать . Но главное выиграли и три оча и без травм. Всех болельщиков Шахтера с победой. Удачи и успеха Шахтёру в следующих играх
-1
Singularis
Стратегическая победа и как реванш с Легией, которая слилась с Целе 1:2 после 1:0.)  Дальше - Шемрок Роверс, а это редкостное ирландское рагу.
-1
New Zealander
Хороша новина. Там обидва АЕКи втратили очки. Грецький внічию з Шемроком зіграв, а кіпрський (який обіграв Кристал Пелес на виїзді) зіграв у нічию з Абердіном. ЛК - турнір чудес
-1
_9Quantum19_KhM25
"Брейдаблік" - гарний футбольний клуб. З такими корисно грати, щоб набиратися досвіду. Вітання усім з перемогою українського клубу!🧡🖤🧡🖤💛💙
-1
