Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик

После важной победы — как в турнирном плане, так и в эмоциональном — над киевским «Динамо» (3:1) в чемпионате Украины, «Шахтёр» отправился в Краков, где провёл очередной матч Лиги конференций. Поражение от варшавской «Легии» в предыдущем туре отбросило «горняков» в середину турнирной таблицы, и следующая игра предоставляла отличную возможность улучшить свои позиции.

Соперником стал исландский «Брейдаблик» — команда, мягко говоря, не из числа самых известных в Европе. Исландцы набрали лишь одно очко в двух турах Лиги конференций и приехали в Краков в статусе явного андердога. Их сезон в национальном чемпионате завершился полторы недели назад: «Брейдаблик» финишировал лишь четвёртым и не сумел завоевать место в еврокубках на следующий год.

Арда Туран вновь прибег к широкой ротации — в стартовом составе оказался лишь один игрок, выходивший с первых минут в матче против «Динамо» — Артём Бондаренко. И, похоже, это решение было оправданным. С первых минут «горняки» захватили инициативу, взяли мяч под контроль и устроили полную доминацию по владению. Проблема лишь в том, что эта доминация долгое время не превращалась в реальные моменты. Более того, первым полумомент создали именно исландцы: Гунлаугссон пробил с 25 метров, и мяч прошёл в нескольких сантиметрах от левой штанги. На этом атакующие потуги гостей в первом тайме фактически закончились.

«Шахтёр» же свой первый опасный момент создал лишь к середине тайма. Бондаренко получил мяч на левом фланге и прострелил в штрафную на Элиаса, который с семи метров умудрился пробить мимо ворот, хотя имел всё время, чтобы подготовить удар. Но уже спустя пару минут донечане добились своего — воспользовались одним из многочисленных угловых. Назарина заметил Бондаренко, оставшегося без опеки у линии штрафной, и мягко навесил точно ему на ногу. Артём пробил в одно касание — низом, в левый угол, и вратарь исландцев не смог выручить.

До конца первого тайма хозяева продолжали владеть мячом: сами много комбинировали, не создавая при этом большого числа острых эпизодов, но и сопернику почти ничего не позволяли. А в концовке тайма арбитр решил немного пощекотать нервы — уже после свистка на перерыв он задержал команды на поле, поскольку VAR проверял возможный эпизод с пенальти в штрафной «Шахтёра». Впрочем, одиннадцатиметровый в итоге назначен не был.

Второй тайм начался в том же ключе, что и прошёл весь первый. Однако исландцы, похоже, почувствовали, что могут изменить ход игры — стали активнее выбегать в атаку и чаще прессинговать «горняков». Возможно, им удалось бы создать опасный момент и сравнять счёт, но не успели. Игроки «Шахтёра» вовремя удвоили своё преимущество. Исаки сумел зацепиться за мяч в штрафной после серии рикошетов и скинул его назад на Элиаса, который мастерски закрутил мяч в правый дальний угол — 2:0.

Исландцы пытались до самого конца отыграть хотя бы один мяч, но им явно не хватало мастерства. «Шахтёр» же не форсировал события и не особенно шёл вперёд, хотя можно было ожидать, что игроки ротации захотят проявить себя. Главное, что донечане не позволили сопернику создать ничего по-настоящему опасного и не заставили своих болельщиков понервничать.

«Горняки» в следующем туре отправятся в Ирландию, где встретятся с местным «Шемрок Роверс», тогда как «Брейдаблик» дома примет обидчика киевского «Динамо» — турецкий «Самсунспор».

Лига конференций. Основной раунд. 3-й тур.

«Шахтёр» – «Брейдаблик» – 2:0

Голы: Бондаренко, 27, Кауан Элиас, 65.

Предупреждение: Эйнарссон В. , 64.

«Шахтёр»: Ризнык – Азаров, Бондар, Грам, Винисиус Тобиас – Назарина – Мейреллиш (Швед, 75), Исаки, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас – Кауан Элиас.

«Брейдаблик»: Эйнарссон – Йоунссон К., Маргейрссон, Оррассон, Вальгейрссон – Йоунссон А. (Эйнарссон В., 63), Людвикссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) – Ингварссон (Омарссон, 63), Ульфарссон (Бьярнасон, 63), Торстейнссон.

Арбитр: Андрей Чивулете (Румыния).

Стадион: «Городской» имени Генрика Реймана (Краков).

ШАХТЕР – БРЕЙДАБЛИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА