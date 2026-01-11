Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Китайский клуб подписал вингера из Бразилии, которого сватали в Шахтер
Китайский клуб подписал вингера из Бразилии, которого сватали в Шахтер

Джеффиньо продолжит карьеру в «Ляонин Тирен»

Китайский клуб подписал вингера из Бразилии, которого сватали в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеффиньо

Бразильский «Ботафого» и китайский «Ляонин Тирен» в минувшую пятницу согласовали все детали трансфера 26-летнего вингера Джеффиньо.

Футболист проведет нынешний год в Поднебесной на правах аренды, за которую «Ляонин Тирен» заплатит 300 тысяч евро. Это самая высокая компенсация за аренду футболиста в истории «Ботафого».

Буквально в последний момент сделку по Джеффиньо между бразильцами и китайцами хотел сорвать японский «Токио», который также претендовал на футболиста, но не преуспел.

Уход Джеффиньо из «Ботафого» связан с решением клуба сократить фонд заработной платы и получить дополнительные активы для облегчения финансовой нагрузки.

Ранее СМИ писали об интересе к Джеффиньо со стороны «Шахтера», который якобы вернулся к варианту с подписанием вингера спустя три года после первых сообщений в прессе об этом.

Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
