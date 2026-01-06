Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 18:48 |
610
0

Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад

Джеффиньо вновь возник «на радарах» у донецкого клуба

06 января 2026, 18:48 |
610
0
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеффиньо

26-летний вингер «Ботафого» Джеффиньо в ближайшее время может сменить клуб и покинуть Бразилию.

По информации журналиста Экрема Конура, интерес к футболисту проявляют «Шахтер», московские «динамо» и цска, а также неназванный клуб из Китая.

Если «горняки» и представители болотной местности только интересовались условиями потенциальной сделки и ныне готовятся сделать конкретные предложения, то клуб из Поднебесной уже предложил взять Джеффиньо в аренду.

Также Джеффиньо может остаться в Бразилии, где интерес к его покупке проявляет «Сантос».

Отметим, что «Шахтер» уже интересовался услугами Джеффиньо. Это было еще в конце 2022 года, однако в начале 2023-го вингер за 10 миллионов евро был продан в «Лион». В стане «ткачей» Джеффиньо провел один год (21 матч, 3 гола, 3 ассиста), после чего сперва на правах аренды, а затем и на полноценной основе вернулся в «Ботафого», с которым имеет контракт до 31 декабря 2028-го.

По теме:
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Игрок Шахтера стал главной трансферной целью именитого заграничного клуба
Экс-форвард Полесья сменил клуб через полгода после отъезда из Украины
Джеффиньо Ботафого Шахтер Донецк цска москва динамо москва трансферы Сантос трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Футбол | 06 января 2026, 12:09 9
Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд

Валерий Василенко – об отставке из «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима

Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Хоккей | 06 января 2026, 03:10 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины

Команда узнала всех соперников на ЧМ-2026

Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Футбол | 06.01.2026, 18:46
Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06.01.2026, 10:04
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 6
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем