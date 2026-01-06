Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад

26-летний вингер «Ботафого» Джеффиньо в ближайшее время может сменить клуб и покинуть Бразилию.

По информации журналиста Экрема Конура, интерес к футболисту проявляют «Шахтер», московские «динамо» и цска, а также неназванный клуб из Китая.

Если «горняки» и представители болотной местности только интересовались условиями потенциальной сделки и ныне готовятся сделать конкретные предложения, то клуб из Поднебесной уже предложил взять Джеффиньо в аренду.

Также Джеффиньо может остаться в Бразилии, где интерес к его покупке проявляет «Сантос».

Отметим, что «Шахтер» уже интересовался услугами Джеффиньо. Это было еще в конце 2022 года, однако в начале 2023-го вингер за 10 миллионов евро был продан в «Лион». В стане «ткачей» Джеффиньо провел один год (21 матч, 3 гола, 3 ассиста), после чего сперва на правах аренды, а затем и на полноценной основе вернулся в «Ботафого», с которым имеет контракт до 31 декабря 2028-го.