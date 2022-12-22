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  4. Он играет у Каштру. Шахтер сделал запрос по 22-летнему бразильцу
Украина. Премьер лига
22 декабря 2022, 22:11 |
565
3

Он играет у Каштру. Шахтер сделал запрос по 22-летнему бразильцу

В сферу внимания «горняков» попал вингер «Ботафого» Джеффиньо

22 декабря 2022, 22:11 |
565
3
Он играет у Каштру. Шахтер сделал запрос по 22-летнему бразильцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеффиньо

Донецкий «Шахтер» в зимнее трансферное окно может усилиться 22-летним вингером бразильского «Ботафого» Джеффиньо.

Сообщается, что «горняки» уже сделали запрос в «Ботафого» на предмет стоимости хавбека, способного сыграть как на левом, так и на правом флангах.

Ожидается, что трансфер Джеффиньо может обойтись «Шахтеру» в 8 миллионов евро.

Контракт вингера с «Ботафого» рассчитан до 31 декабря 2025 года. В бразильской Серии А-2022 Джеффиньо провел 24 матча, в которых отличился 2 забитыми мячами и отличился 3 результативными передачами.

Напомним, что главным тренером «Ботафого» ныне является экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру. Примечательно также, что бразильскому клубу в последнее время приписывают интерес к экс-вингеру «Шахтера» Дугласу Косте.

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Источник Gazeta Esportiva
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Комментарии 3
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Gargantua
а вот и замена Мудрику
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Igorrr
в поле веником
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dd22ff33
И что... У Мудрика тоже есть такое же видео про эмэйзинг скиллс!
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