Он играет у Каштру. Шахтер сделал запрос по 22-летнему бразильцу

Донецкий «Шахтер» в зимнее трансферное окно может усилиться 22-летним вингером бразильского «Ботафого» Джеффиньо.

Сообщается, что «горняки» уже сделали запрос в «Ботафого» на предмет стоимости хавбека, способного сыграть как на левом, так и на правом флангах.

Ожидается, что трансфер Джеффиньо может обойтись «Шахтеру» в 8 миллионов евро.

Контракт вингера с «Ботафого» рассчитан до 31 декабря 2025 года. В бразильской Серии А-2022 Джеффиньо провел 24 матча, в которых отличился 2 забитыми мячами и отличился 3 результативными передачами.

Напомним, что главным тренером «Ботафого» ныне является экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру. Примечательно также, что бразильскому клубу в последнее время приписывают интерес к экс-вингеру «Шахтера» Дугласу Косте.