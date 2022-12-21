Экс-вингер Шахтера может вскоре стать подопечным Луиша Каштру в Ботафого

Клуб бразильской Серии А «Ботафого», который возглавляет бывший наставник «Шахтера» Луиш Каштру, сделал предложение по 32-летнему экс-вингеру «горняков» Дугласу Косте.

Полузащитник в настоящий момент имеет контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси», который рассчитан до конца следующего года.

Известно, что «Ботафого» хочет подписать с Дугласом Костой двухлетнее трудовое соглашение, по условиям которого вингер будет получать по 2 миллиона бразильских реалов в месяц (около 360 тысяч евро).

Дуглас Коста выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с начала нынешнего года. В МЛС-2022 бразилец провел 29 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.