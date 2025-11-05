Шахтер Донецк

В четверг, 6 ноября, состоится матч основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтёр» и исландский «Брейдаблик». Игра пройдет в Кракове (Польша) на поле стадиона «Городской» им. Генрика Реймана, начало в 19:45.

После феерической победы над киевским «Динамо» в чемпионате Украины «Шахтёр» отправляется в Краков, где постарается добыть вторую победу в Лиге конференций. В предыдущем матче турнира «горняки» на этом же стадионе драматично уступили варшавской «Легии», пропустив решающий мяч со штрафного в компенсированное время. Этот результат оставил донецкую команду в середине турнирной таблицы, и теперь подопечные Арды Турана намерены исправить ситуацию. Предстоящий поединок с исландским «Брейдабликом» на бумаге выглядит как относительно лёгкое испытание для украинского клуба — если только «Шахтёр» сам себе не создаст проблем. Соперник из Исландии в двух стартовых турах набрал лишь одно очко: проиграл швейцарской «Лозанне» (0:3) и сыграл вничью с финским КуПСом (0:0). Отдельно стоит отметить, что «Брейдаблик» подходит к матчу без игровой практики — исландский чемпионат завершился полторы недели назад. Этот фактор может сыграть на руку «Шахтёру», который сейчас находится на эмоциональном подъёме после яркой победы в УПЛ.

