Лука Мейреллиш оформил один из самых быстрых дублей джокеров в истории УПЛ

18-летний бразильский нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш оформил один из самых быстрых дублей в УПЛ среди игроков, выходивших на замену.

В матче 16-го тура чемпионата Украины против «Эпицентра» (5:0) форвард появился на поле во втором тайме и дважды поразил ворота соперника на 85-й и 89-й минутах.

Всего в чемпионате уже зафиксировано 23 дубля, однако лишь два из них были оформлены джокерами после выхода со скамейки запасных. Первым таким случаем в сезоне стал дубль Рамика Гаджиева из «Металлиста 1925», который забил два мяча «Александрии» с интервалом в три минуты.

Абсолютный рекорд самого быстрого дубля джокера в истории УПЛ принадлежит Евгению Селезневу. В 2013 году нападающий «Днепра» дважды отличился в воротах «Волыни» с разницей всего в одну минуту.

Бразилец Лука Мейреллиш стал самым молодым легионером клуба, которому удалось оформить дубль в чемпионатах Украины, на момент матча ему было 18 лет и 274 дня.

Примечание. В источнике (офиц. сайт УПЛ) допущена ошибка: первый гол Лука Мейреллиш забил на 85-й минуте, а не 87-й. Диапазон между его голами на самом деле составил 4 минуты, а не 2.

Самые быстрые дубли джокеров в чемпионатах Украины (данные УПЛ)

Видеообзор матча. Эпицентр – Шахтер – 0:5

Голы: Педриньо, 9 (пен), Невертон, 20, Кауан Элиас, 56, Мейреллиш, 85, 89