14 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Эпицентр Каменец-Подольский.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу горняков.

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Шахтер – Эпицентр – 5:0

Голы: Педриньо, 9 (пен.), Невертон, 20, Елиас, 56, Мейреллиш, 85, 89

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Педриньо, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Невертон, 20 мин.

ГОЛ! 3:0 Элиас, 56 мин.

ГОЛ! 4:0 Мейреллиш, 85 мин.

ГОЛ! 5:0 Мейреллиш, 89 мин.