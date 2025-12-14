Шахтер – Эпицентр – 5:0. Бразильский карнавал во Львове. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26
14 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Эпицентр Каменец-Подольский.
Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу горняков.
УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря
Шахтер – Эпицентр – 5:0
Голы: Педриньо, 9 (пен.), Невертон, 20, Елиас, 56, Мейреллиш, 85, 89
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Педриньо, 9 мин.
⚽️ Педріньйо холоднокровно реалізував пенальті 👏#Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/qmtDAlr0N3— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
ГОЛ! 2:0 Невертон, 20 мин.
🅰️ Очеретько асистує – Невертон забиває ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
🧡 Уже 2:0 у Львові! 😍#Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/dN40ITdTMQ
ГОЛ! 3:0 Элиас, 56 мин.
«Обікрав» захисників ✅— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
Обійшов трьох ✅
ЯК РОЗІБРАВСЯ КАУАН ЕЛІАС! 🤯#Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/I9bqR5dddb
ГОЛ! 4:0 Мейреллиш, 85 мин.
🦵🏻 Один дотик нападника 🥵— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
⚽️ Гол Мейрелліша в матчі 🆚 «Епіцентр» 👏#Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/s5yZTpZ8ZR
ГОЛ! 5:0 Мейреллиш, 89 мин.
🤫 Два дотики від Мейрелліша ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
🧡 Дубль нападника в матчі 🆚 «Епіцентр» 👏 #Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/imqSeA2ULg
События матча
