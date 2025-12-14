Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Шахтер – Эпицентр – 5:0. Бразильский карнавал во Львове. Видео голов, обзор
Премьер-лига
Шахтер Донецк
14.12.2025 18:00 – FT 5 : 0
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 20:09 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:26
1282
0

Шахтер – Эпицентр – 5:0. Бразильский карнавал во Львове. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

Шахтер – Эпицентр – 5:0. Бразильский карнавал во Львове. Видео голов, обзор
Арена Львов

14 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Эпицентр Каменец-Подольский.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Шахтер – Эпицентр – 5:0

Голы: Педриньо, 9 (пен.), Невертон, 20, Елиас, 56, Мейреллиш, 85, 89

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Педриньо, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Невертон, 20 мин.

ГОЛ! 3:0 Элиас, 56 мин.

ГОЛ! 4:0 Мейреллиш, 85 мин.

ГОЛ! 5:0 Мейреллиш, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Исаке.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк), асcист Олег Очеретько.
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Педриньо (Шахтер Донецк).
По теме:
ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Сезон в УПЛ оставил для Динамо неприятный осадок»
Тренер Вереса назвал ключевые ошибки в матче против Динамо
видео голов и обзор Шахтер Донецк Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер - Эпицентр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пенальти Невертон Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Лука Мейреллиш Кауан Элиас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
